Most-Híd bude tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta: Šéf poslaneckého klubu Gál prezradil ďalšie prognózy

Most-Híd bude v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta v parlamente.

Povedal to šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Gál jasne nepovedal, či by mal súčasný policajný prezident Tibor Gašpar skončiť vo funkcii. "Prospelo by však, aby ľudia, o ktorých má verejnosť pochybnosti, sami zvážili, či majú zotrvať," uviedol. Gál potvrdil, že jednou z dávnejších požiadaviek Mosta-Híd bolo, aby rezort vnútra nepatril pod Smer-SD. "Lenže politika nie je o želaniach, ale o možnostiach," uviedol Gál. Je však presvedčený, že aj Smer-SD má eminentný záujem o nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd si nemyslí, že strana, v ktorej pôsobí, urobila podvod na voličoch. V súčasnej politickej situácii im demisia premiéra prišla ako najlepšia možnosť s tým, že na predčasné voľby nebola v koalícii dostatočná politická vôľa, "ale Most-Híd sa ich nebál".

Rozhodnutie Mosta-Híd akceptovať demisiu Roberta Fica časom podľa neho bude môcť zhodnotiť aj verejnosť. Potvrdil, že medzi základnú požiadavku z regionálnych štruktúr nepatrila demisia Roberta Fica, ale "iba" odchod Roberta Kaliňáka z ministra vnútra. Gál obhajoval Petra Pellegriniho v roli budúceho premiéra. Myslí si, že bude autonómny s tým, že má možnosť sa "postaviť sa na zadné". Odvolal sa pritom na situáciu, v ktorej bola Iveta Radičová. "Čiže, keď bola premiérkou, no zároveň nebola predsedníčkou strany," vysvetlil.

Gál nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, o nomináciách sa podľa neho ešte rozhoduje. Uviedol však, že nový šéf tohto rezortu bude tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta. O zmenách na postoch, ktorými strana disponuje, rozhodne podľa Gála každá strana. V rámci koalície sa potom o nomináciách bude diskutovať. Neodpovedal na otázku, či majú politické strany právo veta na iné strany.

"Urobili ste podvod na voličoch, prisvojili ste si praktiky šmejdov," odkázal Gálovi podpredseda SaS Ľubomír Galko. V súčasnej politickej situácii označil za jediné poctivé riešenie predčasné voľby. Galko si myslí, že tie aj nakoniec budú, tlak ulice je podľa neho silný. "Pretože súčasné zloženie Národnej rady nereprezentuje vôľu voličov, treba dať ľuďom šancu," uviedol Galko.

Podpredseda SaS, naopak, neverí v autonómnosť Petra Pellegriniho. Nazval ho "pajácom v rukách šéfa Smeru-SD Roberta Fica". Most-Híd ide už podľa Galka do politického krachu. Neverí, že v súčasnej politickej situácii dôjde k vyšetrenie vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.

Galko si myslí, že opozícia vie byť alternatívou voči súčasnej koalícii. Na tvrdenie, že aj niektorí z opozície majú minulosť spojenú s mafiánskym prostredím, Galko odpovedal, že niektorí si už odvtedy získali dôveru ľudí cez voľby a iní, nech sa o dôveru vo voľbách uchádzajú.