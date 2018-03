Rihanna potopila obľúbenú aplikáciu Snapchat: Týmto zosmiešňujete týrané ženy!

Majitelia Snapchatu zverejnili reklamu na hru, ktorá vyzýva užívateľov, aby sa rozhodli, či dajú facku Rihanne, alebo päsťou do tváre jej bývalému partnerovi Chrisi Brownovi.

Ten pritom speváčku v roku 2009 brutálne zbil a putoval kvôli tomu do väzenia. Rihanna teraz na Snapchat zaútočila s tým, že jeho tvorcovia propagujú domáce násilie a zosmiešňujú obete tohto neprijateľného správania. Otvoriť galériu Spevák Chris Brown Rihannu pred rokmi zbil. Zdroj: Profimedia Hra s názvom "Would You Rather" sa objavila na sociálnych sieťach v USA 12. marca. Rihanna sa o nej dozvedela o pár dní neskôr a ihneď ju odsúdila. A tiež všetkých, ktorí jej poskytujú priestor na propagáciu.

"Snažím sa pochopiť, aký význam mal tento bordel! Rada by som to označila ako ignoráciu, ale viem, že tak blbí nie ste! Minuli ste peniaze na niečo, čo zámerne zosmiešňuje obete domáceho násilia a robíte si z toho srandu," hnevala sa Rihanna na Instagrame. Snapchat reklamu na hru okamžite stiahol a za jej zverejnenie sa ospravedlnil.