Zrážka vlakov pri Pezinku oživila spomienky: Cestujúca napadla rušňovodiča

Zrážka osobného vlaku s rušňom, pri ktorej sa v piatok krátko po 18.30 hod pri Pezinku zranilo 18 ľudí, oživila spomienky na tragické aj kuriózne nehody na slovenských železničných tratiach.

Osobný vlak v piatok večer s 80 cestujúcimi smeroval z Malaciek do Leopoldova. Po zrážke vlaku s rušňom zasahovalo sedem sanitiek záchranárov. Nikto zo zranených cestujúcich nie je v ohrození života. Príčiny zrážky, jej okolnosti a následky sú predmetom vyšetrovania.

Osobný vlak sa pri zrážke s rušňom roztrhol. Na mieste nehody zasahovalo 40 hasičov. Príkladne si počínal hasič, ktorý v čase svojho voľna išiel okolo miesta zrážky. Keď zbadal vlakové nešťastie, okamžite išiel pomáhať zraneným ľuďom. Kolegovia mu dali uniformu a zapojil sa do pomoci pri transporte zranených z vlaku.

Cestujúca napadla rušňovodiča

2000 - Neďaleko Lietavskej Lúčky (okres Žilina) sa rušňovodič stal terčom útoku rozzúrenej cestujúcej, ktorá chcela vystúpiť z vlaku na stanici, kde však osobný vlak nezastavoval. Keď to žena zistila, s hnevom sa vrútila do kabíny rušňovodiča. Po ostrej hádke vtedy 41-ročného rušňovodiča udrela do tváre. Na takmer 400-metrovom úseku sa vlak rútil bez kontroly. Mohlo dôjsť k nešťastiu! Rušňovodič počas jazdy zápasil so ženou, ktorá sa snažila dostať k ovládaciemu pultu. Po chvíli sa rušňovodičovi podarilo zatiahnuť rýchlobrzdu. Prudké zabrzdenie vlaku, našťastie, cestujúci prežili bez zranenia. Poraneniam sa nevyhol rušňovodič, ktorého s opuchom tváre ošetrili v žilinskej nemocnici.

Nešťastia na železnici

December 2017 - Na nákladnej železničnej stanici vo Zvolene sa zrazili pri posune nákladný vlak s osobným. Ľahko sa zranilo desať ľudí.

November 2016 - Na nechránenom železničnom priecestí pred zastávkou Zemianska Oľča sa zrazil osobný vlak s kamiónom. Z 20 cestujúcich sa zranilo sedem ľudí. Zranený bol aj šofér (41) kamióna z Maďarska, prevážal obilie.

September 2016 - Vlak sa na priecestí vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) zrazil s kamiónom. Vlaková súprava s 35 ľuďmi, sa okrem posledného vozňa pri nehode vykoľajila, Rušňovodič v nemocnici podľahol vážnym zraneniam. Pri zrážke sa zranilo 37 ľudí.

Október 2012 - Na trati Bratislava Vinohrady - Bratislava Hlavná stanica osobný vlak narazil zozadu do iného osobného vlaku. Zranilo sa 23 osôb.

Október 2010 - Na železničnej stanici v Žiline narazil posunujúci rušeň do súpravy rýchlika odchádzajúceho do Čadce a Krakowa. Na rýchliku sa vykoľajilo hnacie vozidlo a tri vozne. Ľahko sa zranila vlakvedúca a sprievodkyňa.

Apríl 2010 - Na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi sa zrazili dva vlaky. Nehoda si vyžiadala tri ľudské životy. Vo vagóne bolo desať ľudí zranených. V elektrickom rušni, ktorý narazil do osobného vlaku, boli štyria ľudia, z toho jeden bol inštruktor, ktorý zaúčal nového rušňovodiča. Zrážku prežil mladík, ktorý sa pripravoval na nové povolanie.

Apríl 2008 - Do stojaceho medzinárodného rýchlika, ktorý smeroval do Prahy, narazil na Hlavnej stanici v Bratislave zozadu rušeň s troma osobnými vozňami. Pri nehode sa ľahko zranilo 11 ľudí.

Jún 1995 - Príčinou čelnej zrážky vlakov medzi stanicami Bratislava-Rača a Svätý Jur bola nesprávne postavená vlaková cesta pre rýchlik zo stanice Svätý Jur a chyba rušňovodiča rýchlika, ktorý išiel rýchlo. Pri tejto zrážke sa zranilo 72 ľudí, poškodili a vykoľajili sa dva rušne a 13 železničných vozňov.