Mladík kúpil priateľke zásnubný prsteň, všetko sa nečakane zmenilo: Výzva, ktorá vás chytí za srdce!

Steven sa plánoval oženiť, keď sa situácia radikálne zvrtla!

Steven Crocker sa túžil oženiť so svojou priateľkou a tak sa rozhodol kúpiť zásnubný prsteň. Nanešťasie sa jeho vzťah minulý rok rozpadol len mesiac pred plánovanými zásnubami. Nepotrebný prsteň sa snažil predať, ale všetci mu ponúkali príliš málo peňazí. Nakoniec sa rozhodol urobiť úžasnú vec! "Pre mňa to nie je o peniazoch, ale o láske. Nechcem vidieť, že krásny prsteň vyjde navnivoč, preto som sa ho rozhodol darovať," píše Steven. Nechce ho však darovať komukoľvek, ale človeku, ktorý by rád urobil ďalší krok, no prsteň si nemôže dovoliť.

Zaľúbené páry majú natočiť video, kde porozprávajú svoj príbeh, prečo by mali prsteň dostať a Steven vyberie, komu z nich prsteň daruje. Ponúkaný prsteň s polkarátovým diamantom je od firmy Kay Jewelers a stál 1700 amerických dolárov (cca 1382 eur). Mladík si je vedomý toho, že ho budú ľudia podozrievať z podvodu, ale chce to aspoň skúsiť, uvádza News. Ľudia mu teraz na Facebook posielajú svoje zaľúbené príbehy, šťastného majiteľa prsteňa plánuje Steven vybrať 6. apríla.