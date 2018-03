Tisíce ľudí sa zúčastnili na proteste v Nitre: Musíme politikom vytýčiť hranice!

Približne 3 000 ľudí sa v piatok v Nitre opätovne zišlo na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko.

Účastníkom sa na Svätoplukovom námestí prihovorili zástupcovia mimovládnych organizácií, spoločenského a kultúrneho života, občianski aktivisti i podnikatelia. Organizátorov zo zoskupenia Občania pre Nitru prišli podporiť aj herci Divadla Andreja Bagara i Nového divadla v Nitre. Transparentmi podporili zhromaždenie aj študenti a pracovníci Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Účastníci žiadali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň požadovali predčasné voľby i odchod čelných predstaviteľov polície. „Odišiel Robert Fico i Robert Kaliňák, ale odišli s takou aroganciou moci, že sa ich odchodom nič nedoriešilo. Žiadame, aby vláda prevzala politickú zodpovednosť za dve vraždy. Žiadnymi kozmetickými úpravami sa nedá vyliečiť strata dôvery voči vláde, neveríme im už,“ uviedla Ľubica Lachká z Komory mimovládnych organizácií.

Rečníci na pódiu vyzývali ľudí, aby v protestoch vydržali až do splnenia ich požiadaviek. „Zabili nám brata a zabili nám sestru, dvoch členov našej rodiny, nášho národa, tých najcennejších, ktorí bojovali tak, že za nás položili život. Najhoršie by bolo, keby sa nás raz naše deti museli pýtať: dvaja ľudia za vás položili život a vy ste zostali ticho?“ povedal podnikateľ Karol Stýblo. „Musíme rozhodne vytýčiť politikom hranice. Hranice je dobré vytyčovať v každom vzťahu, chránia to, čo je pre nás dôležité a tieto hranice boli prekročené veľmi výrazne. To, prečo sme sa tu zišli, je obrana hodnôt, ktorým veríme, a hovoríme, dosť,“ povedala sociálna aktivistka Madla Rjabininová.