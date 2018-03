V Banskej Bystrici sa na proteste ozývalo: Obávame sa, že nová vláda bude mať aj "krstného otca"!

Viac ako tri tisícky ľudí prišli aj tento piatok na banskobystrické Námestie SNP, aby sa postavili za slušné Slovensko a v daždivom počasí vyjadrili aj nesúhlas s politickými udalosťami minulých dní.

Z davu sa ozývalo skandovanie za predčasné voľby a z tribúny zasa obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca". "Kto tvrdí, že toto bude koniec? Toto je len a len začiatok. Bez toho, čo sa tu dialo minulý piatok, by premiér nikdy nerezignoval. Jeden jediný protest ho donútil vzdať sa svojej funkcie, aj keď iba naoko. My sa nedáme opiť rožkom. Musíme pokračovať a dať jasne najavo, že nie sme idioti a nenecháme sa uchlácholiť týmito kvázi riešeniami," zdôraznili rečníci.

Na zhromaždení vystúpila aj bývala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. "Veľa ľuďom sa zdalo, že sme boli vo štvrtok dobehnutí. No tak život ide ďalej a my pôjdeme ďalej tiež. Veľmi ma mrzí, že odkedy sme sa dozvedeli smutnú správu o dvojnásobnej vražde, nepočula som z vládnych úst ospravedlnenie. Ani raz nepovedali, prepáčte Slovensko, že sme tak strašne zlyhali. Prepáčte, že sme zlyhali tak strašne, že desaťtisíce ľudí neveria, že vražda Jána a Martiny bude riadne vyšetrená. Nikto nepovedal, prepáčte nám ľudia za to, že neveríte tomuto štátu a jeho orgánom po našej takmer desaťročnej absolútnej vláde, neveríte polícii, neveríte súdom," konštatovala v prejave Dubovcová.

Ako uviedla, preto chcú ľudia zmenu, preto chcú, aby tu bolo lepšie, aby mohli veriť štátu a bolo tu slušné Slovensko. Nemá dôveru v to, že keď sa nikto doteraz neospravedlnil za zlyhanie, že "tento klon starej vlády to urobí". Podľa nej to ešte nie je všetko stratené. Len štyri – päť poslaneckých hlasov, ktoré rozhodnú o dôvere novej vláde, nás delí od slušného Slovenska. "Ak ju dostane, potom sme tu ešte my. Budeme pozorne sledovať všetko, čo navrhuje, predkladá, aby nás zasa neoklamali. Budeme sa im pozerať na prsty, ako robia, ako riešia korupciu, ako sa nakladá s eurofondmi, ako sa vyšetruje, ako súdi. Musíme to všetci vydržať," dodala bývalá ombudsmanka.