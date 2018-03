Protest v Trnave bol oproti minulému ostrejší: Nespokojný dav skandoval drsné heslá

Trnavskú Hlavnú ulicu pred radnicou zaplnilo v piatok popoludní zhruba 2 000 Trnavčanov, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s vývinom na slovenskej politickej scéne.

Že rekonštrukcia vlády s novým premiérom nezodpovedá ich predstavám o demokratickom štáte a jeho riadení, prejavili nielen pokrikmi, štrnganím kľúčov, ale aj transparentmi. V porovnaní s mítingom spred týždňa ich bolo viac a ich obsah bol ostrejší.

"Zlodeji patria do basy a nie do politiky, Nemáte dôveru-nemáte česť-ako nás potom chcete viesť?, Rozchodí to a kradne ďalej, Chceme opäť veriť v štát, Zmeníme smer, Fico do basy“, stálo na transparentoch, ktoré si účastníci na míting so sebou priniesli. Zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko – Trnava zmenilo oproti predchádzajúcemu aj usporiadateľa.

Kým uplynulý piatok to bolo trinásť apolitických združení, v piatok sa na organizáciu podujala jedna osoba – novinárka Lenka Vančová. Míting moderoval opäť herec trnavského divadla Tomáš Vravník. Povedal, že sa nachádzame na križovatke. "Všetkým je nám jasné, že náš dom treba vyvetrať, no je postavený dobre, len mu chýba dobrý správca," uviedol. Dodal, že chceme Slovensko, ktoré sa nebojí zmeniť, také, čo si ctí demokraciu, ktorej základom je dialóg. "Byť občanom neznamená schovávať sa za národné symboly a pritom šíriť nenávisť," povedal.

S príhovorom vystúpila za Stredoškolský parlament Ema Srnáková. Povedala, že mladí veria v zmenu. Vyzvala ľudí, aby neboli apatickí. "Keď politici budú hovoriť, že to nemá zmysel, my neprestaneme bojovať," uviedla. Magda Švecová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda vyzvala mladých, aby zostali doma, aby neodchádzali z krajiny, aby sa nebáli klásť otázky a čakali na ne odpovede. Daniel Duban, vedúci divadelného súboru Disk povedal, že kto má oči, vidí, že čo sa deje teraz na Slovensku, je len divadlo.

Všetci, ktorí vystúpili, vyjadrili spolu s účastníkmi protestu vôľu zísť sa aj v nasledujúcich dňoch, ak to bude potrebné. Stretnutie doplnili hudobným vystúpením Tomáš Koppl s herečkou Silviou Soldanovou Holečkovou a líder skupiny Hudba z Marsu Michal Štofej. V závere všetci zaspievali slovenskú hymnu a zapálili sviečky pri fotografii zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.