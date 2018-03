Tréner vychválil Bakoša do nebies: Dostane za odmenu novú zmluvu?!

Viac sedí na lavičke, ako hrá.

V tomto roku absolvoval iba 4 minúty. Marek Bakoš (34) si na to v Plzni už zvykol. V tíme českého vicemajstra je až tretím útočníkom. V osemfinálovej odvete Európskej ligy proti Sportingu Lisabon (2:1 po predĺ.) však dostal nečakane príležitosť pred najlepším ligovým strelcom Krmenčíkom. Netradičný kapitán s ňou naložil skvele.

Rodák z Novej Bane poskytol vedeniu klubu dôkaz, že by si zaslúžil predĺženie zmluvy, ktorá mu v Plzni vyprší po tejto sezóne. Rýchly gól už v 6. minúte jeho výkonu prospel. „Moje prvé dotyky boli pozitívne. Po góle som cítil od mužstva, že sa upokojilo a mne to dodalo energiu. Hralo sa mi celkom dobre, akurát ma mrzí výsledok. Máme zaujímavých hráčov. Ak sa nedostávam na ihrisko, je to výsledok dobrej práce mojej konkurencie,“ dodal skromne Bakoš.

Aj trénera Pavla Vrbu mrzelo vyradenie po nádejnom priebehu. Napriek tomu je na svojich hráčov hrdý. „Ak vyberiete dobrých hráčov z Česka a zo Slovenska, dá sa z nich urobiť veľmi silný tím a hrať veľmi solídny futbal. Som spokojný s tým, čo predviedli. Bakoš nám pomohol postúpiť zo skupiny. Proti Larnake dal v play-off dva góly. Je to mimoriadne skúsený hráč. Takí si zaslúžia obrovskú úctu za to, ako sa správajú, ako trénujú a ako sú pripravení nastúpiť v situácii, ktorá nastala. Podal dvestopercentný výkon. Klobúk dolu,“ komentoval Vrba.

Bakošova známka - 10

V známkovaní denníka Sport dostal maximum - 10. „Medzi jedenásť vyvolených Pavla Vrbu sa vošiel na jar vôbec po prvý raz. A osvedčil sa náramne. Nielen gólmi. Vyhral aj veľa hlavičiek po výkopoch brankára. Správny kapitán,“ zdôvodnili noviny. Druhému Slovákovi Patrikovi Hrošovskému, ktorý odohral celý zápas, sa ušla sedmička.