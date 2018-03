Kollár vydesený na smrť: Strach o dcéru Vanessu!

Podnikateľ Boris Kollár (52) má za sebou poriadne rušné chvíle. Neďaleko areálu Floridskej medzinárodnej univerzity, kde študuje jeho nevlastná dcéra Vanessa (20), došlo k zrúteniu nadchodu.

Nehoda, ktorá si vyžiadala šesť obetí a niekoľko vážne zranených, postavila Kollára do pozoru. Mladá dievčina sa totiž v tých miestach zdržiava každý deň a strach o ňu známeho multiotecka doslova paralyzoval. Zvlášť, keď išlo už o druhý incident v súvislosti s Vanessou!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pri štvrtkovom páde nového nadchodu na frekventovanú cestu došlo ku krvipreliatiu. „Obrovská tragédia v USA, Miami. Presne, kde mi chodí dcéra do školy,“ napísal vykoľajený Kollár na sociálnu sieť.vysvetľoval multiotecko plány Floridskej medzinárodnej univerzity na výstavbu mosta spájajúceho školský kampus s miamským predmestím Sweetwater, kde žije 4 000 študentov.

Nedokončené betónové dielo pritom malo vydržať aj hurikán piateho stupňa. „Moja Vanesska tade chodí každý jeden deň do školy. Prechádza z internátu do areálu školy, do študovne a knižníc,“ posťažoval sa podnikateľ, ktorý pozostalým vyjadril sústrasť. Okolo dievčiny, dcéry političky Petry Krištúfkovej, s ktorou kedysi Kollár randil, je v posledných týždňoch rušno. Vo februári na strednej škole, ktorá je len na skok od Vanessinej univerzity, šialený strelec usmrtil 17 ľudí.

Obetí môže pribudnúť

Most, ktorý plánovali otvoriť v roku 2019, sa zrútil neďaleko Floridskej medzinárodnej univerzity. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, čo stavbári v sobotu položili na nosné pylóny 950 ton vážiacu mostovku. Stavba sa zrútila na šesťprúdovú cestu, kde v tom čase stálo na červenú niekoľko áut. Včerajšia bilancia bola šesť obetí a deväť zranených.