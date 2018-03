Modelka Sklenaříková otvorila trinástu komnatu: Mám za sebou dve umelé oplodnenia!

Nie je tajomstvom, že topmodelka Adriana Sklenaříková (46), sa už niekoľko rokov snaží stať matkou a túži k sebe privinúť svoje bábätko.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S pribúdajúcim vekom sa však sen o vlastnom dieťati pre Adrianu pomaly vzďaľuje. Napriek tomu sa však nevzdáva! Novému Času exkluzívne prezradila, čo všetko už s manželom Andrém (64) vyskúšali a čo ich ešte na ceste za vytúženým potomkom čaká.

Sklenaříková žije s manželom Andrém Ohanianom v Maroku, kde dvojica dokonca začala so stavbou spoločného hotela. Obaja veľmi túžia po tom, aby sa ich rodina rozrástla. Dlhonohá kráska už dávno pocítila volanie materstva a jej biologické hodiny sa naplno roztikali. „Veľmi by sme chceli vlastné dieťatko,“ povedala Novému Času sexi blondínka. Napriek veľkej snahe a zanieteniu si však Adriana uvedomuje, že v jej veku to bude náročnejšie, preto sa v minulosti obrátila aj na pomoc odborníkov. „Mám za sebou dve umelé oplodnenia, no nepodarilo sa,“ zverila sa nám Sklenaříková, ktorá však flintu do žita nehádže. „S manželom sa stále naplno snažíme a skúšame,“ zasmiala sa kráska. Manželia sa podľa jej slov nebránia ani iným možnostiam. „Ak sa to nepodarí prirodzene, určite by sme si chceli dieťa adoptovať,“ doplnila.

Kariéra namiesto rodiny

Sklenaříková má za sebou jedno manželstvo s futbalistom Christianom Karembeuom. V ich vzťahu sa však slovo dieťa veľmi neskloňovalo. Dovtedy sa blondínka naplno venovala kariére. „Dnes chcem mať deti, ale je to oveľa ťažšie, ako keby sa tak stalo pred desiatimi rokmi. Je to moja vina, urobila som chybu. Čas už nevrátim,“ dodala smutne. V roku 2016 pre francúzske médiá priznala, že už aj bola tehotná, no o dieťatko v siedmom týždni prišla.



Modelku na krste knihy čakalo príjemné prekvapenie

Na krste knihy Adriany Sklenaříkovej (46) sa objavilo veľa fanúšikov. Najväčším prekvapením pre Adrianu však bol nečakaný hosť, ktorý sa zamotal do radu na autogramy., z ktorého návštevy bola vykoľajená aj sama Sklenaříková. Toho kráska najskôr nespoznala, no nakoniec sa obaja zvítali ako starí kamaráti.šepol modelke Juraj Kukura (71), ktorý v deň krstu oslávil sviatok.