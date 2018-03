Na Slovensku zúri politická kríza, oni sa stretli v exotike: V takomto luxuse si užívali Bugár s Kočnerom!

Dohodnuté stretnutie alebo brutálna náhoda?

Predseda Mosta-Hídu Béla Bugár (59) sa uprostred vládnej krízy zdvihol a zo Šamorína odcestoval spolu s manželkou Gabrielou na luxusný výlet na exotické ostrovy Maldivy v južnej Ázii. Obhajoval to tým, že zájazd mali dlho vybratý a aj počas neho bude riešiť, či zostane v koalícii so Smerom. Na svetlo sveta však vyšlo, že sa na tajnom výlete stretol aj s podnikateľom spájaným s viacerými kauzami Mariánom Kočnerom (54).

Kočner býva často v centre politického diania, ako napríklad pri voľbe generálneho prokurátora alebo pri kauze Čistý deň. Sám tvrdí, že vo všetkom, kde sa spomína jeho meno, koná v medziach zákona a nič neporušuje. Napriek tomu je v súvislosti s ním vedených niekoľko vyšetrovaní a obvinení zo strany polície v súvislosti s ekonomickými trestnými činmi. Nikto však nečakal, že Kočner vyskočí aj v aktuálnej politickej kríze. Na svetlo sveta sa dostalo, že sa utajene stretli na Bugárovej týždňovej dovolenke v zahraničí. Na Maldivách sa videli v reštaurácii minulý týždeň.

Kočner pri konfrontácii s týmto faktom najskôr zapieral. „Jedine podľa svedkov Jehovových. Bol som na Novom Zélande hrať golf, let číslo EK 406 Dubai Melbourne a následne let do Aucklandu,“ povedal pre Topky Kočner. Neskôr však stretnutie v luxusnom rezorte Reethi Rah priznal. „Nestretol som sa s pánom Bugárom, pretože výraz stretnúť sa u mňa znamená mať dohodnuté stretnutie. Iný výraz je stretnúť niekoho, to znamená náhodne na niekoho natrafiť. Pána Bugára som zahliadol v reštaurácii, pozdravil som ho ako prvý, keďže som mladší, a on odzdravil. Žiadny iný kontakt medzi nami neprebehol,“ uviedol Novému Času Kočner.

Bugár vysvetľuje

Bugár odletel v sobotu 3. marca, s Kočnerom sa stretol o štyri dni neskôr. Rovnako však tvrdí, že išlo o náhodu. „Videli sme sa v reštaurácii, pozdravil ma, ja som sa odzdravil a dovidenia. Bolo tam viac Slovákov, stretol som tam aj exmanželku pána župana Drobu,“ odpovedal Bugár, ako prebehlo stretnutie. Viac sa k tomu vyjadrovať nechcel. Stretnutie s Bugárom potvrdila aj Gabika Drobová. „Áno stretla som sa s pánom Bugárom. Zoznámil ma so svojou manželkou, ktorá sa rovnako volá Gabika. Pekne sa držali za ruku. Politickú situáciu sme nepreberali. To by sa ani nehodilo, my sa až tak dobre nepoznáme. S pánom Kočnerom nie, ani som ich nevidela spolu,“ povedala Drobová.

Všetko sa to odohralo len pár dní pred Bugárovým príletom na Slovensko, kde ho čakala dôležitá Republiková rada strany. Delegáti mu následne odklepli, aby dal Ficovi kopačky a boli predčasné voľby. No predseda a jeho poslanci to za deň otočili a vo vláde ostávajú s Ficovým náhradníkom Petrom Pellegrinim. Všetci sa čudovali, prečo Mostu stačil na také rýchle zmeny postojov len taký krátky čas, pričom sami poslanci a ministri ešte v deň vyhlásenia o demisii vlády a následnej rekonštrukcii hovorili, že jednoznačne idú do predčasných volieb. Bugár to odôvodňoval tým, že v záveroch rady bola aj veta o tom, že „Republiková rada dala mandát predsedníctvu, aby v prípade zmien vo vývoji situácie mohlo konať samostatne“. Napriek tvrdeniam, že Most s tým, že ostávajú v koalícii, súhlasil, odišiel z parlamentu ich poslanec František Šebej a z vlády ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá „nevedela reprezentovať túto koalíciu“. Bugár len v piatok požiadal o zvýšenú policajnú ochranu. „Dostal som výhražné emaily vyzývajúce na likvidáciu mňa a ľudí v mojom okolí. Toto je cez čiaru,“ povedal.

Bugárovi sa už verí dosť ťažko

Pavol Baboš, politológ

- Je to ťažko uveriteľné, že by išlo o náhodu a Béla Bugár robil v posledných dňoch všetko pre to, aby sme mu už nič neverili. Takže verzii o náhode sa dosť ťažko verí. Neviem, o čom by sa mohli baviť. Kočner sa stretáva asi s každým a v minulosti som nezaregistroval prepojenia medzi Kočnerom a Mostom.

