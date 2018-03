Šokujúce odhalenie dva roky od tragédie na svahu: Môže za smrť Mišky († 12) nevhodná obuv učiteľky?!

Kto je zodpovedný za smrť Mišky († 12)? Po dvoch rokoch od tragickej sánkovačky na Plejsoch, kde po náraze do stromu zahynula šiestačka z Košíc, sa postavila pred spišskonovoveský súd jej učiteľka.

Petra S. (32) čelí obžalobe z usmrtenia a ublíženia na zdraví aj ďalšej žiačky Veroniky (13). Počas lyžiarskeho kurzu totiž na snehu vykonávala dozor len v kroksách a nezabránila tomu, aby sa školáčky spúšťali na klzákoch na už uzavretej zjazdovke.

Obžalovaná učiteľka Petra vypovedala len na súde, s médiami a ani rodičmi Mišky, ktorej bola nielen triednou učiteľkou, ale aj trénerkou basketbalu, nekomunikovala. „Som nevinná! Neviem si vysvetliť, ako dve dievčatá odišli a kĺzali sa na svahu, kde to mali zakázané. Je mi veľmi ľúto, že sa táto tragédia stala, ale nevedela som jej zabrániť,“ tvrdila pred sudcom, ktorému potvrdila, že bola vedúcou lyžiarskeho výcviku a práve ona v osudnú chvíľu pred chatou na Plejsoch dozerala na deti.

Tie sa vybrali na snežné hry, hoci nie všetky mali prilby a ich pedagogička mala na sebe len kroksy. Po poznámke, či to v snehu a v zime bola vhodná obuv, obžalovaná priznala, že nie. Na otázku sudcu, ako sa mohli dve maloleté deti počas jej dohľadu dostať na vedľajšiu čiernu zjazdovku, kde potom na klzáku narazili do stromu, len stroho odvetila:

Za smrť si mohla sama

Obhajca Alexander Farkašovský vyjadril aj za klientku ľútosť, ale za smrť a zranenie si vraj môžu samotné dievčatá, lebo podľa neho ich konanie bolo nevypočitateľné a neodvrátiteľné. Smutní rodičia Mišky Juraj (43) a Iveta (40) len so slzami počúvali dlhý výpočet smrteľných zranení ich dcéry a na margo procesu už dva roky po tragédii spoločne uviedli: „Učiteľka viackrát menila výpoveď a nie je nám jasné, prečo sme prišli o dieťa, keď bola vraj celý čas pri nich. Tak ako klamala nám do očí, tak aj na súde. Ona jednoducho odbehla a vtedy sa to stalo. Jej ospravedlnenie až po dvoch rokoch neberieme vážne.“ Pojednávanie odročili, obžalovanej hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.