Politológ Ján Baránek o tlaku z ulíc: Toto som nezažil, ani keď sa protestovalo proti Mečiarovi

Po vražde investigatívneho novinára J. Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny († 27) sa spojilo vyše 140 umelcov, odborníkov a osobností, aby výzvou Chceme veriť pomohli vrátiť dôveru v štát, políciu, súdnictvo a prokuratúru.

Ako vnímate protesty po vražde novinára J. Kuciaka († 27) a M. Kušnírovej († 27)?

- Účasť na protestoch bola rekordná, to som nezažil ani v čase, keď sa protestovalo proti Mečiarovi. Vnímam to pozitívne. Je to dôkaz toho, že už bola prekročená hranica znesiteľnosti a rozumu.

Za uplynulý týždeň sa udialo mnoho - R. Fico a R. Kaliňák podali demisiu. Bude to ľuďom stačiť?

- Sú témy, za ktoré sa ešte stále oplatí pochodovať a ľudia majú na to právo. Je to najmä doriešenie korupčných káuz, likvidácia korupcie, vymožiteľnosť práva, objasnenie vraždy novinára a jeho priateľky...

V piatok ľud pochodoval aj za predčasné voľby. Čo si o tom myslíte?

- Keď by predčasné voľby nedopadli podľa predstáv ľudí, išli by opäť protestovať? Viete, to je nesystémové a vnáša to anarchiu. Máme parlamentnú demokraciu a v ústave je presne vymedzené, za akých okolností sa predčasné voľby môžu uskutočniť.

Myslíte, že tlak ulice môže ešte niečo zmeniť?

- Demonštrácie mali prvotné požiadavky odchod Kaliňáka a Fica a tie sa naplnili. Určite tomu pomohol aj tlak verejnej mienky, v tomto boli protesty úspešné. Avšak, už aj prezident dal najavo, že tie opatrenia, ktoré vláda prijala, mu stačia. Určite môžu pokračovať a udržiavať protesty, ale asi už s klesajúcou tendenciou.