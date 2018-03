Volajú to anjelsky bozk: Chlapček sa narodil so vzácnym zafarbením vlasov, to ste ešte nevideli

Josiah Barnes sa narodil so vzácnym zafarbením vlasov, ktoré zdedil po svojej matke Latrece Barnes (34).

Tá tvrdí, že táto rarita koluje v ich rodine už niekoľko generácií a mala ju napríklad aj jej prastará mama, rovnako ako aj Latrecina sestra-dvojča a netradičný biely pás uprostred čiernych vlasov má aj jej staršia dcéra (13). Vzácne zbelenie vlasov, ktoré vzniká nedostatkom pigmentu, priťahuje pohľady okoloidúcich, ktorí matku so synom často zastavujú a pýtajú sa jej, či sú vlasy chlapca nafarbené.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Podľa Latrice je tento netradičný žiarivo-biely pás vlasov uprostred čierneho afroúčesu súčasťou génov kolujúcich v ich rodine po mnoho generácií a celkovo ho malo približne 40 jej príbuzných. Biely pás, ktorý má synček je však, podľa slov matky, o polovicu väčší než ten jej. Doktori boli bielym pásom, ktorý sa väčšinou tiahne od ofiny k vrchu hlavy, zaskočení a rozhodli sa vykonať sériu testov, aby vylúčili, že ide o kožnú chorobu. Ukázalo sa, že nie je. Podľa rodinnej povery dieťa pobozkal anjel a na mieste bozku zostala biela škvrna na pamiatku.