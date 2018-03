Už im nič nestojí v ceste: Kráľovná oficiálne schválila sobáš princa Harryho s Meghan Markle

Britská kráľovná Alžbeta II. oficiálne schválila sobáš princa Harryho s Meghan Markle, bývalou americkou herečkou.

Vyhlásenie jej veličenstva bolo prezentované na stretnutí Súkromnej rady Spojeného kráľovstva v stredu. Panovníčka sa v ňom zmieňuje o "najmilovanejšom vnukovi princovi Henrym" a "Rachel Meghan Markle", informovala v piatok spravodajská stanica Sky News. Henry je skutočné meno princa z Walesu.

Tak, ako tomu bolo v prípade vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea, kráľovná ešte podpíše tzv. listinu súhlasu (instrument of consent), ktorá je vydávaná s Veľkou ríšskou pečaťou. V prípade, ak by Harry súhlas od kráľovnej nezískal, on i jeho budúci potomkovia by boli vyradení z nástupníckej línie. Na základe príslušného zákona prvých šesť osôb následníckeho radu musí na sobáš získať súhlas panovníka. Ďalšími piatimi sú princ Charles, princ William, princ George, princezná Charlotte a princ Andrew.

Kráľovná sa po prvý raz stretla s Meghan Markle vlani v októbri, keď Harry pozval svoju snúbenicu na poobedňajší čaj do Buckinghamského paláca. Markle sa prvýkrát objavila na verejnosti v spoločnosti Alžbety II. začiatkom tohto týždňa. S ďalšími členmi kráľovskej rodiny sa zúčastnila na omši vo Westminsterskom opátstve v Londýne pri príležitosti osláv Dňa Spoločenstva národov. Na ceremóniu prišla aj britská premiérka Theresa Mayová.

Svadba je naplánovaná na 19. mája a uskutoční sa v Kaplnke sv. Juraja na Windsorskom hrade. Harry a Meghan oznámili svoje zásnuby vlani v novembri. Na svoju svadbu pozvali 2640 hostí. Zhruba 1200 pozvaných bude z radov širokej verejnosti. Približne 200 hostí bude zastupovať charitatívne spolky a ďalšie organizácie, ktoré táto dvojica podporuje. Medzi svadobnými hosťami budú aj miestni školáci, obyvatelia Windsoru a členovia kráľovskej rodiny.