Bugár chystá odvetu pre Matovičove odvážne slová: Trestné oznámenie!

Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár bude žalovať predsedu OĽaNO Igora Matoviča za jeho vyhlásenia, keď hovoril, že Most-Híd v koalícii udržali miliardy z eurofondov.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár. Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že pre skorumpované strany ako Smer-SD, SNS, Most-Híd je jedinou motiváciou pre vstup do politiky a zostavenie vlády získať moc nad eurofondami. "Most-Híd dostal do správy 7,1 miliardy eur z eurofondov. A tie zvyčajne končia u kamarátov Bélu Bugára," povedal.

To je podľa Matoviča dôkaz, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze. "Zvíťazili peniaze, ako to u skorumpovaných politikov zvyčajne býva. Lákadlo sedem miliárd eur, ktoré Bugár ako kráľ môže rozdeľovať kamarátom, bolo dostatočne veľké na to, aby nás takýmto spôsobom zradil," dodal Matovič.

Šéf Obyčajných na podanie žaloby pre TASR v piatok reagoval, že "akýkoľvek názor a kroky skorumpovaného zradcu Slovenska ma absolútne nezaujímajú".