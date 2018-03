Vdova po Dušanovi Pašekovi († 37) prehovorila: Rečiam o samovražde neverí

Pred dvadsiatimi rokmi zasiahla Slovenskoj šokujúca správa – hokejista Dušan Pašek († 37) je mŕtvy! Prezidenta SZĽH našli v jeho kancelárii s prestrelenou hlavou. Prípad uzavreli ako samovraždu.

Ako si na tragédiu spomína vdova Ľubica Pašeková? Pre Nový Čas Nedeľa prehovorila exkluzívne o tom, čo vtedy prežívala a prečo dodnes neverí, že jej muž odišiel z tohto sveta dobrovoľne.

V stredu uplynulo 20 rokov od tragédie, ktorá sa zapísala ako čierny deň nielen pre Slovanistov, ale aj pre celý slovenský hokej. V kancelárii na hokejovom zväze našli vtedy s prestrelenou hlavou prezidenta SZĽH, hokejistu Slovana Dušana Pašeka († 37). Prípad, ktorý otriasol krajinou, uzavreli ako samovraždu aj napriek tomu, že podľa vdovy Ľubice Pašekovej zostalo nezodpovedaných veľa vecí. Dodnes neverí, že Dušan si sám siahol život.

„Akoby to bolo včera. Pamätám si, ako som po tragédii večer držala na rukách nášho synčeka, nemal vtedy ani dva roky. Teraz vidím vedľa seba už nie bábätko, ale dvadsaťjedenročného Dominika, ktorý študuje na vysokej škole psychológiu. Veľmi mi pripomína svojho otca krásnym úsmevom, ale aj večným optimizmom,“ vzdychne si pani Pašeková, ktorá je presvedčená, že smrť jej manžela nebola samovražda. Hoci sa hovorilo o tom, že fenomenálny útočník takto riešil problémy s dlhmi, ona to vidí a cíti ináč. „Rečiam o dlhoch neverím. Hoci je pravda, že Dušan nemal práve najlepšie obdobie po fiasku hokejistov na olympiáde v Nagane a niektorí to dávali za vinu vedeniu zväzu. Lenže Dušan bol vo funkcii prezidenta len tri mesiace. Som presvedčená, že pre žiadne dlhy a neúspech by sa Dušan nezastrelil!“