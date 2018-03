Andrej Bičan otvorene o rozvode a milenke: Uvažuje o ďalšom dieťati?!

Zabávač Andrej Bičan (43) sa na konci minulého roka postaral o poriadny škandál. Po jedenástich rokoch manželstva sa rozvádza s manželkou Editou (41) a po jeho boku sa objavila o dvadsať rokov mladšia Michaela (23).

Kým manželka tvrdí, že milenka im rozbila rodinu, moderátor šou 5 proti 5 v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradil, ako to vníma on.

Pred dvoma rokmi ste vyhlásili, že vás sa už kríza stredného veku netýka. Lenže v tom čase ste sa už stretávali s terajšou partnerkou Miškou. Čiže kríza vás predsa len dobehla?

Myslím si, že aj keď som povedal, že kríza je za mnou, už vtedy som vedel, že pravdepodobne nebudem v jednom zväzku s mojou bývalou manželkou. Rozvod je súčasťou toho, ako tú krízu zvládnuť.

Hovoríte o bývalej manželke Edite, ale rozvedení ešte nie ste.

Mali sme už termín, ale na prvý raz nás nerozviedli. Momentálny stav nie je ideálny hlavne pre deti, ale snažíme sa všetci robiť maximum, aby z tejto kritickej situácie vyšli čo najlepšie.

V tom, čo je pre deti najlepšie, sa často názor matky a otca líši. Našli ste s manželkou v tejto záležitosti spoločnú reč?

Našli sme cestu, momentálne máme deti v striedavej starostlivosti. Riešime detaily a uvidíme, či je to na­ozaj správne pre deti. Možno sa vrátime k tomu, že budú len v jednej domácnosti. Zatiaľ to však takto funguje.

Pýtali ste sa dcér, či to takto chcú aj ony?

Dievčatá sú ešte malé na to, aby to vedeli rozhodnúť. Anička má 12 rokov a Nina 9. Rozprávali sme sa o tom s nimi a myslím si, že to chápu. S Miškou dobre vychádzajú. Dnes rozvod nie je nič ojedinelé. Je veľa rodičov, ktorí žijú od seba, a napriek tomu táto spoločnosť funguje. Striedavá starostlivosť je istým spôsobom odbremenenie pre rodičov. Existuje však milión názorov, skúseností, možností... Každý rozvádzajúci sa pár sa napokon zariadi podľa seba.

Rozhodovali ste sa dlho pre tento vážny životný krok?

Áno, práve kvôli deťom. Ale v istom momente zvíťazil egoizmus.

Povedali ste si, že si chcete ešte užiť?

O to nešlo, tie dôvody boli iné a ešte stále sú veľmi čerstvé a boľavé. Rozprávať však o nich nechcem a nebudem.

Dokážete s manželkou v tejto vypätej situácii komunikovať bez emócií?

Snažím sa nekomunikovať. Ešte stále je to takto lepšie.

Nechcete to zmeniť?

Momentálny stav je výborný. Komunikácia je nastavená len na deti. Nemáme potrebu riešiť spolu žiadne iné veci.

S Editou ste boli spolu 11 rokov, cítite vinu za rozpad vášho druhého manželstva?

Nie.

Neopustili ste rodinu práve kvôli Michaele?

Miška za to nemôže. Dlhodobo som sa necítil v tom vzťahu dobre a dlhodobo to smerovalo k tomu, že som jeden deň nabral odvahu a odišiel som.

Medzi vami a Michaelou je generačný rozdiel. Dnes to síce nie je nič výnimočné, ale predsa len, neobávate sa, že to môže byť niekedy vo vzťahu problém?

Moja druhá generácia je môj dvadsaťročný syn Mišo, ktorého mám s prvou manželkou Andreou. Miška má 23 rokov, stále je tam ešte pár rokov rozdiel. To mi dovolilo žiť s výrazne mladšou partnerkou.

Čím vás Michaela za­ujala?

Imponovalo mi na nej veľa vecí a zrazu to začalo vo mne rezonovať. Zistil som, že to rezonuje aj na druhej strane a po čase sa to prepojilo. Sme spolu rok a pol, žijeme v spoločnej domácnosti a všeličo sme už preskákali.

Uvažujete o spoločnom dieťati?

Teraz som v štádiu, keď ledva stíham svoje tri deti. Momentálne o štvrtom dieťati nerozmýšľam, ale keď na to príde... Michal je dospelý, čochvíľa vyletí z hniezda. Keď budeme s Miškou chcieť, tak dieťa budeme mať, ale nie je to teraz téma dňa. Miška má ešte množstvo aktivít, študuje ekonómiu a pred časom začala podnikať.

Odsťahovali ste sa z domu v Ivanke pri Dunaji, kde zostala bývať manželka s dcérami, a prenajali ste si s Michaelou dom. Syn Michal býva s vami v jednej domácnosti. Ako vníma vašu novú partnerku?

Paradoxne, práve Miška mu nastolila nejaký systém. Doteraz bol leňoch lenivý, ktorý ležal na gauči a bolo ho treba obrátiť. Miška v ňom naštartovala pocit zodpovednosti. Syn si dnes sám perie, žehlí, upratuje... Vnímam, ako postupne dospieva, a som rád, že sme spolu častejšie ako doteraz.

Prečo ste si ten čas na syna nenašli aj pred rozvodom?

Bývali sme spolu, ale problémy v manželstve vytvorili vo mne blok, ktorý nedovolil robiť veci tak, ako by som mal. Skrátka, zahltili ma myšlienky a emócie. To isté bolo aj pri dcérach. Konflikt, ktorý som vo vzťahu riešil, už v zásade neexistuje a môžem sa naplno venovať svojim deťom a Miške. Užívame si to, veľa cestujeme, pred pár dňami sme sa vrátili z lyžovačky v Alpách.

Nežijete si zle, ako moderátor a podnikateľ si prídete na slušné peniaze. Nebude finančné vyrovnanie kameňom úrazu pri rozvode?

Nemyslím si, že existuje vôbec nejaký spor, a takisto si nemyslím, že by malo k nejakému sporu dôjsť. Naopak, máme pripravenú mediačnú dohodu.

Pracovne ste dosť vyťažený. Je to spôsob, akým teraz zabúdate na starosti okolo rozvodu?

Práce mám veľa, ale na rozdiel od minulého roka, keď toho bolo naozaj na mňa dosť, teraz mi ide práca od ruky. Točím šou 5 proti 5, moderujem rôzne eventy, čaká ma nakrúcanie spotov pre firmu, ktorá sa zaoberá predajom gastrolístkov. No a podnikám s alkoholom. A keďže v podnikaní človek vždy zápasí s nejakými problémami, môžem bez zveličenia povedať, že mám problémy s alkoholom! (Smiech)

Pamätám si, že keď ste prišli na trh s alkoholickým nápojom Nič, ľudia sa na tom bizarnom názve dosť zabávali. Dobrý fór...

Tí, ktorí sa živíme hovoreným slovom, vieme, že situačný humor a vtip sa neopakujú. Keď však vtip kreativitou zhmotníte a vyrobíte z toho tovar, tak to rezonuje a predáva sa roky. Nápoj bol len začiatok, sortiment stále rozširujeme. Už predávame vodku, borovičku a rum, teraz sa bude vyrábať fernet. Vtip sa predáva ďalej. Čo si dáš? Nič. Pán vodič, čo ste pili? Nič.

Čo vám to napadlo - podnikať s alkoholom?

Môže za to kniha, ktorú som napísal. Potreboval som vyprázdniť sklad, kde som mal uložených niekoľko paliet kníh. Premýšľal som, že ich dám domov do pivnice. Potom som natrafil na kamaráta, ktorý šéfoval nákupnému centru istého obchodného reťazca. Požiadal som ho, či môžem u nich v obchode na istý čas uskladniť knihy a on mi ponúkol možnosť predávať knihy v zľave. Keďže som už na knižkách zarobil, súhlasil som, aby to predával za euro. Potom však nastali patálie s fakturáciou. Pri debate mi povedal, že ak by šlo o potravinovú položku, bolo by to výhodnejšie. To už som vedel, že mám distribučnú sieť, kde viem predať štyri palety niečoho. Potreboval som ešte nájsť tú správnu potravinovú zložku. Nápad prišiel a dnes predávam alkohol.

Ktorá oblasť je náročnejšia – šoubiznis alebo podnikanie?

Podnikanie ma baví. Priznám sa, že celý môj podnikateľský plán ma nestál ani euro.

Ako sa to dá?

Tak, že nájdete partnera, ktorý uverí, že váš alkohol sa bude predávať. Ja som do toho vložil kreativitu, chuť a budovateľský realizmus. Pritom na začiatku som mal úplne iný zámer. Chcel som predávať lieky.

Prosím?

Áno, chcel som vynájsť tabletku proti komárom.

To myslíte vážne?

Naozaj! Vychádzal som z toho, že komár si na niekoho sadá a na iného nie. Nenašiel som nikde výskum, ktorý by definoval, prečo to tak je. Verím, že existuje niečo, čo keď vypijeme alebo zjeme, komáre odpudí. Plán bol jednoduchý – zaplatiť prieskum a vyrobiť tabletku. Neskôr som chcel vynájsť liek proti malárii. Žiaľ, chýbali peniaze na výskum. Takže tu bol plán B – výroba alkoholu, ktorý zaplatí výskum lieku.

Keď vravíte, že v podnikaní s alkoholom sa vám darí, je možné, že tabletka proti komárom bude čoskoro realitou?

Dúfajme!

Verím, že si zo mňa nestrieľate a tú tabletku sa pokúsite naozaj vynájsť. Lebo, úprimne, u vás si človek nie je istý, čo myslíte vážne a čo je vtip.

Sranda ma vždy motivovala. Moje podnikanie je zábava. Vyrábam Nič, a to je humor sám osebe.

Stalo sa vám, že ste sa snažili rozosmiať publikum a ono nie a nie sa chytiť?

Prehry sú súčasťou života komika. Človek ťahá na bránku, urobí „tadá“ - a nič. Na začiatku kariéry sa na to „tadá“ pripravuje. Keď nič nepríde, zasiahne ho to. Ale to treba rýchlo spláchnuť a ísť ďalej. Urobiť ďalšie „tadá“, tretie, štvrté... Je to tlak, keď sa snažíte dať gól. Najprv trafíte žrď, neskôr brankára, alebo vás niekto zablokuje. Ak ste dobrý futbalista, po čase ten gól napokon dáte. Zatiaľ tie góly, chvalabohu, dávam.

Jedna k jednej?

Nie. Viem však, že keď sa dnes postavím pred publikum, ľudia sa zabavia a na konci budú tlieskať. To nie je sebavedomie, to je skúsenosť.