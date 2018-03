Kamil zo Svidníka robí Slovensku dobré meno vo svete: Aj napriek hendikepu, prináša domov medaily!

Veľa sa o ňom nevie, no úspechy má úctyhodné!

Kamil Slota zo Svidníka sa prednedávnom zúčastnil súťaže v armwrestlingu teda pretláčania. Profesionálna liga PAL (Professional Armwrestling League) po prvýkrát zavítala do Európy, presnejšie do Brescie v Taliansku. Kamil zastupoval Slovensko v kategórii henikepovaných športovcov, v ktorej vybojoval v ľavačke striebro a v pravačke bronz. Kategória zdravotne znevýhodnených športovcov sa do tejto proligy zaradila po prvýkrát.

„Dostali sme pozvánku na základe môjho výkonu v Maďarsku, kde som dosiahol medailové umiestnenia. V prvom zápase som dostal ťažkého súpera z Maďarska. Prišla prvá prehra. Ostalo už len zabojovať, chcel som získať medailu. Rozhodol som sa samozrejme zabojovať! A vyšlo to. Postupne som sa prebojoval až do veľkého finále, kde na mňa čakal rovnaký súper, ako v prvom kole. Výsledok bol síce rovnaký, no zápas úplne odlišný. Výrazne dlhší a bojovnejší. Striebro je však obrovským úspechom, ktorý by som pred súťažou nečakal. Zúčastnil som sa aj pravej ruky a prekvapujúco s dobrým výsledkom, bronzovou medailou,“ opísal priebeh súťaže Svidníčan.

Kamil Slota sa do súťaže sa prihlásil pod záštitou Občianskeho združenia Hendikepovaný športovec, ktorého je členom. Súťaže sa zúčastnili aj také krajiny ako Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Libanon, Anglicko či Bulharsko.