Hrdina Bakoš: Jeho dva góly Plzni nestačili, Arsenal postúpil cez AC Miláno

Futbalisti Atletica Madrid sa ako prví prebojovali do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018.

Po domácom triumfe 3:0 zvíťazili aj vo štvrtkovej odvete na pôde Lokomotivu Moskva vysoko 5:1 a bez problémov potvrdili úlohu jedného z najväčších favoritov na zisk trofeje.

Slovenský útočník Marek Bakoš strelil dva góly Plzne proti Sportingu Lisabon a postaral sa o to, že v Štruncových sadoch sa predlžovalo. Z postupu do štvrťfinále sa však napokon tešil portugalský tím vďaka gólu Rodriga Andresa Battagliu na konečných 2:1 zo 115. minúty. Bakoš hral do 83. minúty, stredopoliar Patrik Hrošovský odohral v drese "viktoriánov" celý zápas.

Osemfinálový šláger medzi Arsenalom a AC Miláno sa skončil postupom anglického tímu. Po víťazstve 2:0 na San Sire triumfovali "kanonieri" na domácom štadióne 3:1. Skóre stretnutia otvoril v 35. minúte hosťujúci Hakan Calhanoglu, no krátko na to vyrovnal z jedenástky Danny Welbeck. Druhý gól domácich dal v 71. minúte strelou z diaľky Granit Xhaka, keď lopta prešla do siete po neistom zákroku brankára AC Gianluigiho Donnarummu. Welbeck pridal v závere aj svoj druhý gól a stanovil konečné skóre duelu na 3:1.

CSKA Moskva vyhrala na štadióne Lyonu 3:2 a po domácej prehre 1:0 postúpila do štvrťfinále vďaka trom streleným gólom na ihrisku súpera. V prvom polčase vyrovnal stav dvojzápasu gólom Aleksandr Golovin, no v 58. minúte naklonil misky váh na stranu francúzskeho tímu Maxwel Cornet. Hostia však rozhodli o svojom postupe gólmi v 60. a 65. minúte, keď sa presadili Ahmed Musa a Pontus Werbloom. Za Lyon už len upravil na konečných 2:3 Mariano Diaz.

Prekvapujúcim štvrťfinalistom je rakúsky Salzburg, ktorému po víťazstve 2:1 v Dortmunde stačila na postup aj domáca bezgólová remíza.

Žreb štvrťfinále je na programe v piatok 16. marca v Nyone. Finále sa bude hrať 16. mája v Lyone.

Lokomotiv Moskva - Atletico Madrid 1:5 (1:1)

Góly: 20. Rybus - 16. Correa, 47. Niguez, 65. a 70. Torres (prvý 11 m), 85. Griezmann

/prvý zápas: 0:3, postúpilo Atletico/



Athletic Bilbao - Olympique Marseille 1:2 (0:1)

Góly: 74. Williams - 38. Payet (z 11m), 52. Ocampos, ČK: 76. Aduriz (Bilbao)

/prvý zápas: 1:3, postúpilo Marseille/



Dynamo Kyjev - Lazio Rím 0:2 (0:1)

Góly: 23. Leiva, 83. de Vrij

/prvý zápas: 2:2, postúpilo Lazio/



Zenit Petrohrad - RB Lipsko 1:1 (0:0)

Góly: 45.+1 Driussi - 22. Augustin

/prvý zápas: 1:2, postúpilo Lipsko/



Viktoria Plzeň - Sporting Lisabon 2:1 pp (2:0, 1:0)

Góly: 6. a 64. BAKOŠ - 105+2. Battaglia

/prvý zápas: 0:2, postúpil Sporting/

/za domácich Bakoš do 83. min a strelil dva góly, Hrošovský odohral celý zápas/



Arsenal Londýn - AC Miláno 3:1 (1:1)

Góly: 39. a 86. Welbeck (prvý 11 m), 71. Xhaka - 35. Calhanoglu

/prvý zápas: 2:0, postúpil Arsenal/



Olympique Lyon - CSKA Moskva 2:3 (0:1)

Góly: 58. Cornet, 71. Diaz - 39. Golovin, 60. Musa, 65. Wernbloom

/prvý zápas: 1:0, postúpil CSKA/



Salzburg - Borussia Dortmund 0:0

/prvý zápas: 2:1, postúpil Salzburg/