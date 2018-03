Firma Boeing použila počas vojny dokonalú kamufláž: Továreň maskovali ako mestečko

Pri pohľade zo vzduchu to vyzeralo ako obyčajné mierumilovné mestečko. Široké ulice, rodinné domy, záhrady so stromami - to všetko však bolo umelé.

Pod tým boli ukryté výrobné haly, v ktorých vznikali tisícky bombardérov. V USA zverejnili sériu historických fotografií dokonale maskovanej továrne firmy Boeing. Fotogaléria 8 fotiek v galérii Svoju novú budovu s názvom Závod 2 postavil Boeing v roku 1936 pri rieke Duwamish. Spočiatku mala len 5 600 m². Po začatí druhej svetovej vojny ju však rozšírili až na 165 000 m². V halách pracovalo 30 000 ľudí a vyrábali mesačne 300 bombardérov B-17. Pre armádu bola továreň veľmi dôležitá, preto ju po útoku na Pearl Harbor zamaskovali. Na streche vyrástli preglejkové domy a stromy z drôtov a pruhov látky. Otvoriť galériu V roku 1945 sa skončila vojna. Maskovanie odstránili o rok neskôr. Zdroj: boeing historical archives Pri pohľade z výšky z prieskumného lietadla alebo z japonského bombardéra by to vyzeralo ako obyčajné mestečko. K japonskému útoku na továreň však nikdy nedošlo a rok po vojne maskovanie odstránili. V 80. rokoch v hale výrobu ukončili a v roku 2010 ju zbúrali. Čo tam vyrobili: 6 981 bombardérov B-17 Flying Fortress

373 bombardérov B-29 a B-50 Superfortress

278 bombardérov B-52 Stratofortress

58 dopravných lietadiel Boeing 377

3 prototypy Boeing 737