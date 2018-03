Gizka Oňová vyšla s pravdou von: Trpké priznanie televíznej Svokry

Nechýbalo veľa a skončila by! Gizka Oňová (69) vždy bola nerozlučne spätá s markizáckou reláciou Svokra, kde radí rodinám, ako zlepšiť ich život a vzťahy.

Aj samotná Gizka však okrem riešenia cudzích problémov riešila aj vlastnú dilemu - zostať, či z obľúbeného projektu odísť?

Gizka Oňová je najznámejšou slovenskou svokrou, u ktorej už našlo radu a vľúdne slovo nespočetné množstvo rodín. Životnú radu však potrebovala aj samotná televízna svokra, keď váhala, či vo svojom remesle pokračovať. „Robila som to už štyri roky a nič netrvá večne. Aj keď to má dobré čísla a je to osožné, kládla som si otázku, či to vôbec má význam robiť. Lebo niektorí ľudia, ktorým som chcela pomôcť, sú už tak dlho zvyknutí nerobiť nič a nemajú dostatok túžby po zmene,“ prezradila Novému Času svoje dôvody Gizka, ktorá však napokon frustráciu prekonala a dospela k záveru, že jej práca naozaj má zmysel.

„Tie príbehy sledujú ľudia, ktorí sa v nich nájdu. Dostala som veľa pozitívnej spätnej väzby a odvahu mi dodalo aj to, že som vôbec zobrala takúto náročnú robotu. Ja na to síce nemám vzdelanie, ale do veľmi vysokého veku som mala kontakt so všetkými generáciami. Mám deti, vnúčatá a moji rodičia zomreli len nedávno. Viem, čo robí radosť starším, mladším, aké majú záujmy,“ opísala svoje rozhodnutie Gizka, ktorá aktuálne nakrúca nové časti Svokry. Kedy ich Markíza odvysiela, zatiaľ nie je známe.