Novinár dostal za písanie o Paškovi 18 mesiacov: Neviem, či môžem niečo napísať

V dobe, keď sa premiér Robert Fico (53) chváli najväčším vyšetrovaním pri objasnení vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a poslanci európskeho parlamentu volajú po ochrane žurnalistov, na východnom Slovensku odsúdili novinára za jeho prácu.

Pri prevalení napojenia vplyvného Smeráka Pavla Pašku (60) na biznis v zdravotníctve bol medzi prvými bývalý novinár Lukáš Milan (35). Ešte v roku 2015 napísal o podozrení, že Paška pýtal 75 % obratu za vybavenie zákazky na prevoz krvnej plazmy. Za článok s názvom Košická chobotnica dostal trestným rozkazom od súdu v Košiciach trest 18 mesiacov s podmienečným odkladom na 3 roky. To znamená, že za akýkoľvek prehrešok by šiel rovno do basy. Zároveň sa musí na rovnaký čas vyvarovať akejkoľvej novinárskej činnosti.

Milan v tom čase pracoval pre týž­denník Plus7dní. Písal aj o Paškovi, ktorý sa práve pre kauzu predraženého CT musel porúčať z predsedníckej stoličky slovenského parlamentu. Samosudca Okresného súdu Košice II Ján Lokša ho odsúdil na tvrdý trest za to, že písal o odpustkoch v hodnote okolo 5-tisíc eur mesačne za vybavenie biznisu. „Čím došlo k závažnemu narušeniu vzťahov v rodine, v podnikaní a k poškodeniu spoločenského postavenia poškodeného Pavla Pašku,“ napísal v rozkaze Lokša. Milan, ktorý v súčasnosti pôsobí ako šéf tlačového oddelenia žilinskej županky Eriky Jurinovej, sa proti verdiktu odvolal.

Odstrašovanie novinárov

Milan neskôr pôsobil v Novom Čase. Trestné oznámenie na neho podal samotný Paška ešte v roku 2015. Polícia najskôr vec zmietla zo stola. Po zásahu prokuratúry začala článok riešiť ako trestný čin ohovárania. Prokuratúra jeho článok vyhodnotila ako prečin ohovárania. „Prokurátor sa pri podávaní obžaloby stotožnil s návrhom vyšetrovateľa, ktorý vyhodnotil dokazovanie tak, že článok nebol zverejnený na hodnotenie osoby poškodeného v postavení verejného činiteľa, ale bol zdrojom informácií ničím nepodloženými a neoverenými. Intenzita týchto nformácií narušila značnou mierou rodinného vzťahy poškodeného a jeho vážnosť u spoluobčanov,“ povedal hovorca krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko.

Ešte koncom minulého roka ho súd trestným rozkazom odsúdil. Milan je rozhorčený najmä z toho, že ho súd ani len nevypočul. „Bolo to pre mňa nepríjemné prekvapenie,“ povedal. Po tom, čo proti trestnému rozkazu podal odpor, súd vytýčil riadne pojednávanie na máj.

Lukáš Milan: Neviem, či môžem niečo napísať



Otvoriť galériu Lukáš Milan písal aj pre Nový Čas. Zdroj: anc

Čo hovoríte na rozhodnutie Okresného súdu?

Bolo to pre mňa nepríjemné prekvapenie, že súd rozhodol o mojej vine bez môjho vypočutia.

V čom má spočívať zákaz vašej činnosti?

Neviem, v čom spočíva zákaz činnosti, lebo práca novinára nie je nikde zákonom definovaná, a preto je z môjho pohľadu nevykonateľný. Teraz neviem, či nemôžem napísať status na Facebooku, alebo sa rozprávať s ľuďmi a pýtať sa otázky, lebo aj to je súčasť novinárskej práce.

Čo bolo základom vašej reportáže?

Článok hovoril o pomeroch v zdravotníctve rok po odchode Pavla Pašku z funkcie s tým, že všetko funguje po starom. Bola tam aj pasáž, kde mladý košický podnikateľ hovoril, ako si Paška od jeho firmy vypýtal províziu, aby mohol podnikať v zdravotníctve. Podľa obžaloby som si mal všetko vymyslieť, čo nie je pravda.