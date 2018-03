Profil Petra Pellegriniho: Z asistenta poslanca to dotiahol na predsedu vlády

Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho.

TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil. Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) – odbor financie, bankovníctvo, investovanie – a Ekonomickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD.

V období rokov 2006-2010 pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR.

Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen v parlamentom Výbore pre financie a rozpočet a člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.

Do tretice bol zvolený za poslanca parlamentu aj v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012. Stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR. Tento post zastával do roku 2014. Keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu Dušana Čaploviča, vymenoval Petra Pellegriniho do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, kedy nahradil odstupujúceho Pavla Pašku (Smer-SD) vo funkcii predsedu NR SR.

Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Takisto bol 7. marca 2018 dočasne poverený vedením rezortu kultúry namiesto Mareka Madariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie. Pellegrini je podpredsedom strany Smer-SD a okresným šéfom strany v Banskobystrickom kraji.