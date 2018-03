Hviezda z olympiády v Pjongčangu Ester Ledecká: Prečo jazdí v prasknutých lyžiarkach?

Na prvom medzičase strácala na najlepšiu Goggiaovú iba deväť desatín sekundy. Diváci vo švédskom Aare vtedy stíchli.

Česká hviezda zo ZOH v Pjongčangu ale o chvíľu urobila vo finále Svetového pohára v super-G chybu a preteky zabalila.

Od rána cítila bolesť chrbtice a na trati sa rozhodla, že nebude pokúšať vážnejší problém.

Do dejiska finále Svetového pohára prišla dvojnásobná olympijská víťazka z Pjongčangu s prasknutými lyžiarkami, s ktorou pred pár dňami na olympiáde triumfovala. V Aare v nich zvládla zjazd a dnes aj super-G.

"Pred olympiádou sa vytrhla niť. Mám to zlepené, ale je to prasknuté," prezradila Ledecká pre český denník Blesk. "Mám to aj na pravej aj ľavej lyžiarke. Ono to zasa tak nevadí, myslím, že sú najrýchlejšie, čo mám. Mám ich hrozne rada, pokiaľ sa úplne nerozpadnú," vysvetlila.