Nemecký denník nenechal na Ficovi ani nitku suchú: Toto je zlý vtip!

V Nemeckom denníku Die Welt vyšiel komentár, ktorý Ficovi nič nedaruje.

Informáciu o stredajšej ponuke slovenského premiéra Roberta Fica rezignovať priniesla väčšina európskych denníkov. Nemecký Die Welt Ficovu ponuku na demisiu s podmienkami označil za "zlý vtip".

Die Welt k situácii napísal: "Znelo to, ako by Fico skutočne vyvodil dôsledky z politickej krízy, v ktorej jeho krajina po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nachádza. Pri bližšom pohľade je ale jasné: Ficovo oznámenie je len zlý vtip. "Ak by prezident Andrej Kiska vyhovel premiérovým podmienkam, znamenalo by to, "že (takmer) všetko zostane po starom". Namiesto toho, aby prevzal zodpovednosť, snaží sa ju Fico podľa nemeckého denníka presunúť na prezidenta.

Ficov "šachový ťah" je podľa Die Welt jeho poslednou nádejou. Keby totiž jeho strana Smer-SD vládla ďalej až do roku 2020, mohla by nad ním držať ochrannú ruku. Ficovi teraz ide o viac než o jeho úrad. "Ide mu o jeho reputáciu - a v neposlednom rade aj o jeho budúcnosť," napísal Die Welt v komentári. Demonštranti v uliciach slovenských miest sa totiž chcú vysporiadať s minulosťou, požadujú nezávislé vyšetrovanie a tresty. "Robert Fico tomu chce všetkou silou, ktorá mu ešte zostala, zabrániť," dodal nemecký denník.