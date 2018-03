Krásna Maria sa po hrozivej nehode zmenila na nepoznanie: Najtvrdšiu ranu jej však zasadil jej priateľ!

Život mladého dievčaťa sa v okamihu prevrátil naruby. Teraz je z nej úplne iná žena.

Ruska Maria Lebedeva (23) mala ukážkovú tvár a postavu modelky. Študentka práva, ktorá mala pred sebou sľubnú kariéru, sa však teraz na seba vôbec nepodobá a bojuje s obrovskými zdravotnými problémami.

Mariu zastihol krutý osud ešte v auguste 2016, keď sa viezla v aute so svojim vtedajším priateľom Andreyom. Zaľúbenci v ten deň havarovali, nehodu mal podľa polície spôsobiť práve Andrey, pretože sa obaja po ceste pohádali. Pri tomto nešťastí Maria utrpela vážne poranenie mozgu a bojovala o život. Dievčina napokon prežila, no nehoda sa výrazne podpísala na jej zdravotnom stave. Maria má problémy s pamäťou a poškodený zrak.

Mladú ženu okrem zdravia trápi aj to, že sa zmenil aj jej spoločenský život. Neozýva sa jej nikto z jej starých priateľov. "Viete, ja milujem cestovanie, nie sedenie doma. Kedysi som chodievala behať a tancovať. Veľmi ma zabolelo, keď som pre mnohých ľudí zmizla. Zisťujem, že som nemala priateľov, ale len známych," cituje nešťastnú ženu britský denník The Sun. Trápi ju aj to, že pribrala a teraz vyzerá úplne inak ako predtým. Najhlbšiu ranu jej však zasadil jej priateľ, s ktorým sa po nehode rozišla. "Nebol tu pre mňa, keď som potrebovala jeho podporu. Povedal mi: Myslíš si, že som jediný vinný za túto nehodu? Obaja sme vinní. Bola som veľmi nahnevaná, keď mi to povedal, vyznelo to ako keby sa vôbec necítil byť za to zodpovedný," dodala Maria s tým, že chlapec sa jej dokonca ani neospravedlnil.