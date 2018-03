Glóbus za super-G Weiratherovej, Ledecká krátko po štarte vypadla

Lichtenštajnská lyžiarka Tina Weiratherová získala malý glóbus za super-G Svetového pohára.

Stačilo jej k tomu šieste miesto vo štvrtkových finálových pretekoch vo švédskom Aare.

Súťaž vyhrala Talianka Sofia Goggiová a slávila svoj piaty triumf kariéry na podujatí SP. Nemka Viktoria Rebensburgová na druhej priečke zaostala 32 stotín, tretia bola Američanka Lindsey Vonnová (+0,53 s). Slovenka Petra Vlhová neštartovala.

Weiratherová šla do finále so sľubným náskokom 46 bodov na Laru Gutovú a v prípade víťazstva svojej rivalky potrebovala skončiť aspoň tretia. Švajčiarka sa postavila na štart v situácii, keď mala všetko vo vlastných "nohách", lebo vydarenou jazdou by Weiratherovú posunula za pódium. Lenže Gutová krátko po štarte nezvládla zatvorenú kombináciu bránok a spadla, takže o malej guli sa rozhodlo ani nie v polovici súťaže.

Veľmi skoro sa súťaž skončila tiež pre olympijskú víťazku Ester Ledeckú, Češka mala veľmi nádejný prvý medzičas, ale hneď po ňom príliš priamo vošla do prelomovej bránky a súťaž nedokončila.

Výsledky finálového super-G SP v Aare:

1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:07,92 min., 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,32 s, 3. Lindsey Vonnová (USA) +0,53, 4. Michelle Gisinová +0,75, 5. Federica Brignoneová (Tal.) +0,93, 6. Tina Weiratherová (Licht.) +1,08, 7. Nadia Fanchiniová (Tal.) +1,15, 8. Anna Veithová (Rak.) +1,20, 9. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +1,24, 10. Stephanie Venierová (Rak.) +1,44.

Celkové poradie SP (po 37 z 39 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1673 b., 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) 1088, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiová 958, 5. Weiratherová 887, 6. VLHOVÁ 864, ,... 102. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ (SR) 22, ... 128. Barbara Kantorová (SR) 3

Konečné poradie v super-G (8):

1. Weiratherová 461 b., 2. Lara Gutová (Švaj.) 375, 3. Veithová 339, 4. Gisinová 313, 5. Goggiová 311, 6. Brignoneová 296.