Fico bude v piatok po svojom výroku o východe vyvaľovať oči: Do ulíc sa chystajú naštvaní východniari v 6 mestách!

Za jeden deň stihol premiér Robert Fico dvihnúť zo stoličiek celé Slovensko. Doobeda to bol jeho výrok o východnom Slovensku, večer návrh na demisiu.

V piatok sa uvidí, koľko Slovákov sa opäť postaví proti situácii, ktorá na Slovensku panuje kvôli našim politikom vo vláde. Už tretí týždeň pokračujú protesty v slovenských mestách a v zahraničí. S heslom "Za slušné Slovensko" plánujú vyjsť do ulíc opäť desaťtisíce ľudí.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Po stredajších udalostiach je zrejmé, že sa do protestov pustí opäť obrovské množstvo občanov. No o to viac sa naštartujú východniari. Robert Fico, ako premiér krajiny totiž vyhlásil, že talianska mafia nemôže mať záujmy na východnom Slovensku, pretože tam nič nie je. Niekoľko hodín na to už predseda vlády podal návrh na demisiu.

Po jeho výroku sa spustila obrovská vlna kritiky a roztrhlo sa vrece aj s vtipmi na jeho adresu. Donúti práve toto protestovať ešte viac občanov z východného Slovenska? Veľký protest sa opäť chystá v Bratislave ale aj vo viacerých východoslovenských mestách. Ľudia budú demonštrovať v Humennom, Kežmarku, Poprade, Prešove, Košiciach a Michalovciach.

Protesty sa budú v piatok o 17.00 hod. konať presne v 30 slovenských mestách a v 18 zahraničných. Medzi nimi sú veľké európske metropoly ako Londýn, Helsinki či Berlín, ale demonštrovať sa bude aj za oceánom, v New Yorku či Sydney.