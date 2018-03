Letuška ich prinútila, aby dali psa do batožiny: Dievčatku sa po 4 hodinách naskytol pohľad, z ktorého sa nevie spamätať

Americká letecká spoločnosť United Airlines čelí kritike za smrť psa, ktorého prevážala na palube jedna z cestujúcich.

Zviera uhynulo po tom, čo ho letuška odobrala majiteľke a umiestnila do skrinky nad sedadlami. Aerolinky sa v utorok za smrť zvieraťa ospravedlnili, uviedla agentúra Reuters.

Matka dvoch malých detí Catalina Robledová sa v pondelok vydala so svojím francúzskym buldogom na cestu z Houstonu do New Yorku. Zviera mala v psej klietke, v ktorej jej ho letecká spoločnosť umožnila vziať na palubu. Jedna z letušiek ale ženu presvedčila, že batožina so zvieraťom presahuje do uličky a musí byť umiestnená do skrinky.

"Pes štekal a štekal, ale ja som nemohla vstať," povedala Robledová pre televíznu stanicu Telemundo s tým, že mala v ruke spiace dojča. Letový personál podľa nej na štekanie nijako nereagoval a psa nechal uzavretého v skrinke. Keď buldoga po štyroch hodinách letu vytiahla po pristátí na newyorskom letisku, už nedýchal. Catalinina 11-ročná dcéra Sophia sa nevie z hrozného pohľadu na svojho mŕtveho domáceho miláčika spamätať.

Vedenie leteckej spoločnosti sa za incident ospravedlnilo a označilo ho za "tragickú nehodu, ku ktorej nikdy nemalo dôjsť, pretože zvieratá sa nemajú umiestňovať do batožinových skriniek". Hovorca aeroliniek dodal, že spoločnosť udalosť vyšetruje a že vrátila Robledovej peniaze za letenku vrátane 125 dolárov, ktoré zaplatila za prepravu zvieraťa na palube. Letuška, ktorá zviera do skrinky umiestnila, na svoju obhajobu tvrdila, že nevedela, že je v batožine živý tvor. To však Robledová rovnako ako ďalší cestujúci citovaní americkými médiami odmietli. Majiteľka ju mala osobne na psa upozorniť.