Nepokoje v Sýrii: Vládne sily prenikli do kľúčového povstaleckého mesta

Sýrske vládne sily v stredu večer za intenzívneho ostreľovania prenikli do kľúčového mesta Hammúríja nachádzajúceho sa v obliehanej povstaleckej enkláve východná Ghúta. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).

"Jednotky režimu napadli Hammúríju a podarilo sa im prevziať kontrolu nad jeho časťami," uvádza pozorovateľské centrum so sídlom v Británii. Ruskom podporované sýrske vojsko spustilo 18. februára útok na východnú Ghútu so zámerom dobyť túto poslednú opozičnú baštu z rúk protivládnych povstalcov. Ofenzíva rozdelila túto enklávu do troch častí, z ktorej každú kontroluje iná skupina povstalcov. Hammúríju kontroluje frakcia Fajlak aš-Šám.

Daná oblasť sa v uplynulých dňoch stala terčom intenzívneho bombardovania. Od začiatku ofenzívy prišlo vo východnej Ghúte o život viac než 1220 civilistov. Miestni aktivisti varovali, že v Hammúríji sa nachádza približne 5000 civilistov a niektorí sa odtiaľ pokúsili utiecť aj napriek ostreľovaniu.

Aktivisti ďalej tvrdia, že ak vládni vojaci a ich spojenci vstúpili do mesta, môže dôjsť k masakru civilistov. "Vzhľadom na ťažké ostreľovanie nikto nemôže vojsť do mesta a zachrániť ženy a deti, či ľudí uviaznutých v sutinách," uviedli aktivisti. V priebehu stredy sa podarilo evakuovať z východnej Ghúty dve desiatky chorých civilistov. Stalo sa tak na základe dohody o odvoze ľudí s kritickým zdravotným stavom. Už dva týždne je pripravený zoznam asi 1000 ľudí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Koordinátor OSN pre humanitárne záležitosti Jan Egeland nedávno povedal, že Ruskom nariadené päťhodinové pauzy v bojoch vo východnej Ghúte sú príliš krátke. Podľa humanitárnych pracovníkov nestačia na doručenie dodávok pomoci ani na evakuáciu osôb, ktoré potrebujú urgentnú starostlivosť.