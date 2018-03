Ficova demisia ONLINE: Žitňanská končí, okruh kandidátov na premiéra sa zúžil na dve mená!

Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu, musí to isté urobiť vláda ako celok. Prezident Andrej Kiska by túto vládu následne poveril vykonávaním funkcií ďalej, pokiaľ sa nevymenuje nový kabinet. Pre TASR to uviedol ústavný právnik Marek Domin s tým, že ak bude existovať dohoda na novom zložení vlády, tak by to mohlo prebehnúť v jednom akte. "To znamená, že ak by prezident akceptoval podmienky premiéra Roberta Fica, tak by mohol vymenovať hneď novú vládu a tá by sa potom musela ešte uchádzať o dôveru v Národnej rade SR," vysvetlil.