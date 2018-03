Premiér podá demisiu, ak mu Kiska splní 3 podmienky: Boris Kollár vie, kto by mal Fica nahradiť!

Robert Fico dospel k zásadnému rozhodnutiu! Ako spolu so svojimi koaličnými partnermi oznámil na stredajšej tlačovej konferencii, je pripravený už na druhý deň odstúpiť. Také jednoduché to však nebude!

Na demisiu pristúpi len pod 3 podmienkami, ktoré adresoval prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Po 21 dňoch od vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) tak došlo na zásadné lámanie chleba.

Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa konali predčasné voľby. "Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.

Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.

V reakcii na Ficovo rozhodnutie strana KDH stroho uviedla: "KDH trvá na názore, že poctivým riešením pre Slovensko nie je údajná rekonštrukcia vlády a výmena premiéra, ale predčasné voľby!