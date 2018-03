Europoslanci Slovensko nešetrili: Výčitky Gašparovi a Kaliňákove odpovede!

Toto asi počuť nechceli! Šestica europoslancov, ktorých na Slovensko priviedla vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27), dostala od prezidenta, premiéra aj mimovládnych organizácií, často nečakané odpovede.

Najmä výroky Roberta Fica (53) týkajúce sa talianskej mafie na Slovensku ich zrejme poriadne zarazili. Šéf slovenského kabinetu sa totiž vyjadril, že táto téma je absurdná, lebo na východe Slovenska nič nie je. To ešte netušil, že po Antonina Vadalu si o pár dní príde talianska polícia.

Návšteva u premiéra Fica

Otvorene skritizoval prezidenta Andreja Kisku, že volá po predčasných voľbách a páde vlády. Premiér tiež Kisku natrel, že sa stretol s finančníkom Sorosom v jeho newyorskej súkromnej kancelárii.

K slobode novinárov sa vyjadril, že na Slovensku môžu písať, čo chcú, bez akejkoľvek zodpovednosti. Takisto vyjadril názor, že koncept posledného Kuciakovho článku neobsahoval nič nové a všetky informácie, ktoré odhalil, boli zverejnené už predtým.

Členovia delegácie sa pýtali aj na úradovanie mafie na východnom Slovensku a na skutočnosť, že mafia sa prostredníctvom Ficovej asistentky Troškovej infiltrovala až do kancelárie predsedu vlády. Podľa Roberta Fica je myšlienka, že by mafia mohla mať záujmy na východnom Slovensku, absurdná, pretože tam nič nie je, no priznal, že niekto mohol mať záujem o prenájom pôdy na získavanie dotácií. Sám priznal, že Troškovej minulosť neskúmal.

Stretnutie s prezidentom

Od prezidenta Andreja Kisku sa dozvedeli, že ľudia naozaj stratili dôveru vo svoj vlastný štát a on považuje za svoju úlohu pomôcť s naštartovaním nových procesov a naozaj sa zdá, že Slovensko je členským štátom s najnižšou dôverou v spravodlivosť.

Prezident zdôraznil, že veci sa začali hýbať správnym smerom, napríklad na ministerstve spravodlivosti, no na obnovenie dôvery treba vykonať ďalšie kroky. Potrebné je najmä posilniť politické kontrolné mechanizmy a vyvodiť dôsledky vždy, keď nastane problém.

Odpovede Kaliňáka

Kaliňák zľahčoval závažnosť trestného oznámenia voči jeho osobe od prokurátora Špirka, že si nabaľoval desiatky miliónov na úplatkoch, tým, že ho označil za boj dvoch politických strán.

Na obvinenie z neposkytnutia ochrany, o ktorú žiadal novinár Ján Kuciak, minister vnútra zareagoval, že požiadavka súvisela s nahraným telefonátom s podnikateľom. To, čo bolo nahrané, však nespĺňalo kritériá trestného činu a nemohlo byť považované za násilnú hrozbu.

Výčitky Gašparovi

Gašpar o nevyšetrovaní eurofondových káuz na svoju obhajobu uviedol, že Protikorupčná policajná jednotka pripravila 419 obvinení a zdokumentovala škody vo výške 78 988 103 eur. Ohľadom ovplyvňovania vyšetrovania vraždy spomenul, že informácie od vyšetrovateľa nedostáva ani on, ani minister vnútra, iba prokurátor, ktorý má na starosti prípad. V súvislosti s talianskou mafiou povedal, že o konkrétne osoby sa zaujímali od roku 2003.