Veľký rozhovor s Andrejom Dankom o rekonštrukcii vlády! Aké sú jeho šance na premiérske kreslo?

Len pár hodín pred definitívnym oznámením dohody koaličnej trojky poskytol Andrej Danko (44) exkluzívny rozhovor Novému Času.

V ňom prezradil detaily toho, ako sa tvorilo spoločné vyhlásenie aj to, prečo je lepšie zostávať v koalícii so Smerom. Jasne sa vraj dohodli tiež na to, že uvoľnený post po Robertovi Ficovi (53) prevezme Smer, ktorý má naň legitímny nárok.

Ako ste reagovali na to, keď vám Bugár oznámil, že sa zhodli na predčasných voľbách?

Myslím, že treba veci vnímať v čase a priestore. Ten stav ešte nie je taký. Vnímal som jeho vyhlásenie, že chce riešiť situáciu, ktorá je teraz zložitá, s chladnou hlavou - rekonštrukciou vlády. A keď by nebola možná podľa reakcie premiéra, tak prichádzajú predčasné voľby. SNS sa nimi bude zaoberať, až keď koalícia padne.

Od čoho odvodzujete to, že stanovisko Mosta nie je konečné, keď to povedali jasne - predčasné voľby buď dohodou, alebo odchod z vlády.

Ja som s pánom Bugárom aj v iných kontaktoch ako len cez médiá. Sedíme spolu dlhé hodiny, preberáme všetky varianty. Odvodzujem to od empírie, osobnej skúsenosti a informácií, ktorými disponujem.

Stále sa hovorí o Moste, že by mal povaliť vládu. Prečo nie je pre SNS problém sedieť vo vláde, ktorá je spájaná s mafiou?

Nechcel by som, aby ste koaličných partnerov spájali s vecami, ktoré musia preukázať iné orgány. V politike sa musíte pýtať aj to, čo bude ďalej. Ak vieme, že Boris Kollár nielen vyrastal, ale aj obchodoval a dovolenkoval s ľuďmi ako Deák a Steinhübel a dnes má 10 %, tak mám z toho zimomriavky. To najdôležitejšie, čo je, je pokúsiť sa rekonštruovať vládu a potom sa dohodnúť na predčasných voľbách. Viem, že v tejto vláde zmena musí prísť, a ak nepríde, prídu predčasné voľby. Apelujem však na to, aby sa ľudia zamysleli nad tým, čo bude, ak padne táto vláda.

Radi hovoríte, že SNS ste dlho čistili. Na námestí pochoduje 120 000 ľudí za odstrihnutie štátu od mafie. Ani na chvíľku ste nezauvažovali nad tým, že vy budete tým, kto povie koniec?

Ja chápem emóciu na ulici a ani ju nepodceňujem. Bavíme sa o rôznych variantoch, vrátane predčasných volieb, neignorujem hlas ulice. Problém Slovenska je, že sa ľudia nezaujímajú o politický život okrem volieb. Chýba tu normálna opozičná politika a lídri. Bol by som rád, keby protesty skončili občianskou angažovanosťou. My nie sme africký štát, aby sme menili vládu demonštráciami, je to silná emócia, ale máme mechanizmus parlamentných volieb.

Tkvie vaše čakanie na bugárovcov v tom, že nechcete, aby bola SNS označovaná ako tá, ktorá povalila túto vládu?

Dobre to cítite. Ja som bol vždy partner, ktorý si ctí dohody, ale viem byť tvrdý. Aj pri podpise koalície som nežiadal viac, ako som získal percent vo voľbách. Určite SNS nechce mať nálepku, ako ste povedali, pretože by bola neserióznym partnerom aj do budúcich vlád. Uvedomil som si, kde je hrana letnej krízy, ale taktiež som videl, že nie je variant. Pozrite sa na opozičných lídrov - to by bola vláda, keď by bol na Slovensku raj?

Sedíte hodiny na koaličných radách. Je pre premiéra Fica ťažké vzdať sa postu predsedu vlády?

Sú veci, ktoré prebiehajú na koaličných rozhovoroch, ni-

kdy sa nehovorí o ich obsahu, aj keď by to bolo zaujímavé. Dovoľte, aby som nehovoril o tom, čo sa hovorí, kým sa nedohodneme. Všetci máme rôzne emócie - moja je, že ma chytá zúfalstvo nie z toho, že by som odovzdal túto kanceláriu, ale z toho, že ak má v tejto kancelárii sedieť Boris Kollár, tak s Pánom Bohom, Slovensko.

Boli by ste ochotný prepustiť premiérske kreslo Mostu -

L. Žitňanskej či B. Bugárovi?

Takéto kombinácie, o ktorých hovoríte, ešte nenastali. V Smere diskutujú aj o generačných obmenách, to nebudem popierať, ale asi by bolo komické, ak by o tom uvažoval niekto iný ako Smer a premiér.

Z hľadiska výsledkov volieb by ste na to kreslo mali väčší nárok vy. Trúfali by ste si vymeniť Roberta Fica?

Mám zásadu, že nikdy nechcem niečo, čo mi neprináleží. Veci som si vždy oddrel a kto nevyhrá parlamentné voľby a nemá najväčší počet poslancov, nemôže byť premiér. O inom premiérovi sa môže rozhodnúť, podobne, ako to bolo v Poľsku - že si pán Kaczyński vybral svojho premiéra, ten najúspešnejší politik. SNS sa nedotýka takých percent, aby sme o takýchto debatách rozprávali. Chcem sa aj v tejto funkcii naučiť veľa z iného politického života a skúsiť uspieť s SNS v najbližších parlamentných voľbách. Kto sa stane premiérom bez politickej podpory najsilnejšej strany, tak to je čistý hazard.

Čiže, ak premiérom, tak po ďalších voľbách.

Hovoril som stále, že mám 44 rokov, mám dosť času na to učiť sa. Ak SNS niekedy voľby vyhrá, len vtedy by som mal na to právo.

Premiérske kreslo teda zostane Smeru v prípade rekonštrukcie vlády.

Je to prirodzené, že podľa matematiky aj výsledkov volieb si to Smer odrobil a je to ich.

Aký scenár je podľa vás najpravdepodobnejší, ktorý sa skloňuje na koaličných radách?

Zatiaľ je scenár číslo jeden - rekonštrukcia vlády, ktorý však stále môže padnúť. Potom prichádza len teória úradníckej vlády alebo teória o hlasovaní o predsedovi vlády - tam by bolo dôležité, ako sa zachovajú koaliční poslanci Mosta. Potom je na stole zase variant volieb. Každú hodinu sa na túto otázku odpovedá inak. Stále sa rozprávame o rekonštrukcii vlády.

Žiadate pri rekonštrukcii kreslo ministra práce Jána Richtera či ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej?

To je práve proces, o ktorom sa rozprávame, nechal by som to na naše koaličné rozhovory. Po letnej kríze sme sa dohodli, že kritika ministerskej práce bude zaznievať na koaličnej rade.

Ostro sa vymedzujete proti Matovičovi, Sulíkovi a Kollárovi. Viete si predstaviť, že s nimi budete sedieť v budúcej vláde?

Nechcem nikoho urážať, pretože každý líder háji od 200

do 400-tisíc ľudí. Oni však nedokážu politicky korektne bojovať. Ja takto neviem robiť politiku, pretože ani nepoznám na politickej mape subjekty, ktoré by sa chceli dotknúť moci. Verím, že príde čas, keď prídu mladí ľudia a budú mať svoje politické strany. Aj organizátori v uliciach. Nech nedovolia, aby ich sila bola politicky zneužitá niekým zo súčasnej opozície, kto ovládne štát.

Po voľbách s nimi budete rokovať, alebo to viete vylúčiť?

Sú to predčasné otázky, ale ja vylučujem, že by som emocionálne zvládal takýto typ vlády a chcel s nimi rokovať. Mám inak nastavené myslenie, ale verím, že ľudia v politike vynesú iných mojich partnerov na rokovanie.

Koho?

Že vzniknú iné politické strany. Napríklad niekto, kto bude reprezentovať záujmy demonštrantov. Nech príde nejaký líder, ktorý dá dokopy ľudí, ktorí neznášajú Fica, Bugára a mňa a urobia normálnu politickú stranu a zároveň odstaví súčasných opozičných lídrov.

Do prípadných predčasných volieb zrejme nebude čas na vytvorenie nového lídra.

To je potom otázka, že urobme všetko pre rekonštrukciu vlády a dajme si čas na to, aby vznikli subjekty, ktoré budú vedieť, ako ovládať štát.

Čo ak bude stačiť vláda SNS a SaS?

Tlačíte ma do niečoho, čo chcete, aby som hneď povedal, že nie. Dnes je prirodzené to, že to neprichádza do úvahy a ani o takých veciach nerozmýšľam. Ako sa pozriem do zrkadla sám na seba, keby som s nimi po tom všetkom, čo títo ľudia porozprávali, išiel do vlády? Budem radšej v opozícii.