Úprimné slová Kuzminovej muža: Nasťa je totálne vycucaná!

Biatlonistka Anastazia Kuzminová prežíva momentálne neľahké obdobie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slovenskej biatlonistke Anastasii Kuzminovej sa preteky s hromadným štartom v 7. kole Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti nevydarili, finišovala 16-ta so stratou 1:42,0 min. Pritom na ZOH vybojovala pre Slovensko tri medaily! Nasťa očividne nie je v pohode, o čom svedčia aj slová jej manžela.

„Nasťa nemala príležitosť poriadne si oddýchnuť. Ani fyzicky, ani psychicky,“ nechal sa počuť v rozhovore pre denník Šport Daniel Kuzmin.

„Vrchol jej bežeckej formy bol na olympiáde a odvtedy to ide nadol. Nedá sa to však udržať celú sezónu, stále však je v najrýchlejšej trojici. Aj keď to vyzerá ako výhovorka, videl som na nej minulý týždeň, že je totálne vycucaná,“ priznáva Kuzmin, ktorý zároveň poznamenal, že Nasti chýbali na olympiáde hlavne deti.

Napríklad taká Daria Domračevová mala svoju dcérku neustále pri sebe. „Ona bola v pohode. My sme po olympiáde doma s našimi deťmi ani poriadne neboli,“ uzavrel Kuzmin.