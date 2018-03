O osude Slovenska je rozhodnuté: Robert Fico je pripravený podať demisiu, má však 3 podmienky!

Predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády? Predsedovia koaličných strán Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár sa pred zástupcov médií postavili so stanoviskom, na ktoré čakalo celé Slovensko.

Vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) rozpútala na slovenskej politickej scéne doslova peklo. Po masových demonštráciách vo všetkých kútoch krajiny rezignoval na svoju funkciu minister vnútra Robert Kaliňák. Následne prišlo rozhodnutie Bugárovho Mostu-Híd, ktorý sa chcel s partnermi v koalícii dohodnúť na predčasných voľbách, alebo z vládnej trojky odíde. Fico však o predčasných voľbách nechcel ani počuť.

Teraz je už jasné, aký scenár čaká Slovensko po jednej z najtragickejších udalostí v jeho histórii - Fico je pripravený ponúknuť prezidentovi svoju demisiu! Táto ponuka platí pod 3 podmienkami, s ktorými ak bude prezident Andrej Kiska súhlasiť, už vo štvrtok Robert Fico podá demisiu.

Podmienky pre prezidenta SR Andreja Kisku:

- bude rešpektovať výsledky volieb 2016

- bude rešpektovať platnú koaličnú zmluvu

- bude rešpektovať a garantovať na základe koaličnej zmluvy, že strana Smer-SD navrhuje predsedu vlády ako najsilnejšia strana

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je preto ochotný urobiť maximum.

Fico zároveň uviedol, že už niekoľko dní je Slovensko v kríze, ktorá je spôsobená bezohľadným zneužívaním tragédie dvoch mladých ľudí na politické účely. "Slovenská opozícia aj médiá dávno zabudli na potrebu vyšetrenia vraždy a spolupodieľajú sa na destabilizácii spoločnosti. Tento stav sa odrazil aj na politických pomeroch vo vnútri vládnej koalície," priznal. Premiér zároveň odmietol vytváranie obrazu Slovenska ako čiernej diery. "Je absolútne nepravdivý," vyhlásil.

Predseda SNS Andrej Danko Ficov krok ocenil. "Nepopriem, že nami zmietajú emócie. O to viac cítime obrovskú zodpovednosť," konštatoval a poukázal na možnú zostavu budúcej vlády zloženú zo súčasnej opozície. "Nehovorím, že na všetko som dozrel, veľa vecí sa učím. Ale nechcem, aby táto generácia politikov riadila tento štát," zdôraznil.

Aj líder Mosta-Híd Béla Bugár si rozhodnutie Fica cení. "Nová vláda, nová zodpovednosť a pokračovanie v tom, čo sme začali pred dvoma rokmi," povedal. Podľa jeho slov aj toto rozhodnutie môže priniesť upokojenie situácie. "Ale ako môžeme očakávať zodpovednosť od opozície, ktorá tvrdí, že vláda už padla a netreba v parlamente nič robiť? Zodpovední politici robia ináč," dodal.