Stephen Hawking († 76) zanechal množstvo odkazov: Najvýznamnejšie predpovede geniálneho vedca!

Fenomenálny vedec Stephen Hawking (†76) zanechal za sebou množstvo odkazov.

Stephen bol známy pre svoju vedeckú prácu. Venoval sa tajomstvám vesmíru, či umelej inteligencii. Hawking často zdieľal svoje predpovede o budúcnosti. Vo svojich teóriách hovoril aj o osude ľudstva a ľudskej rasy. Hawking varoval svet pred umelou inteligenciou. Roboti podľa neho môžu v budúcnosti prekonať ľudskú rasu, ktorá sa stáva zastaranou. "Obávam sa, že umelá inteligencia môže nahradiť ľudí," povedal v novembri.

Hawking upozorňoval aj na to, že sa Zem príliš prehrieva. "Sme blízko bodu, kedy sa globálne otepľovanie stane nezvratným," povedal. Tento slávny vedec prišiel s teóriou, podľa ktorej by malo ľudstvo pre lepšiu budúcnosť opustiť planétu Zem. "Verím v to, že dlhodobá budúcnosť ľudstva je vo vesmíre," povedal.

Aby toho nebolo málo, Stephen prišiel aj s teóriou o budúcnosti ľudskej rasy, dobré správy však nepriniesol. Podľa neho sa totiž ľudstvo v blízkej budúcnosti stretne so zánikom. "Aj keď šanca na katastrofu, ktorá by znamenala koniec rasy, je v súčasnosti nízka, zvyšuje sa každým dňom. Nemyslím si, že prežijeme ďalších 1 000 rokov bez toho, aby sme opustili našú planétu," uviedol Hawking.