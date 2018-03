Starosta spišskej obce skladá skúšky dospelosti: Na maturity som sa učil po nociach

Azbuka mu poriadne dala zabrať! V stredu absolvoval písomné maturity z ruského jazyka v odbore murár starosta spišskej obce Bystrany František Žiga (58).

Svoje študentské roky má už síce dávno za sebou, ale nedostatok vzdelania pociťoval ako vážny hendikep pri svojej funkcii. Na čele obce je už štvrté volebné obdobie.

Niektorí starostovia, najmä na východe Slovenska, majú len základné vzdelanie. Vyskytli sa dokonca aj také prípady, že nevedeli poriadne čítať a písať. Starosta z obce Bystrany (okr. Spišská Nová Ves) sa rozhodol, že so svojím základným vzdelaním rozhodne zatočí.

Nový Čas svedomitého študenta Žigu zastihol pri písaní maturitných skúšok z ruského jazyka. „Včera som mal slovenčinu, ktorá nebola ľahká. Vybral som si štvrtú tému - Pomoc priateľa. Písal som o mojom predchodcovi starostovi a jednej panej, ktorá ma naviedla na to, aby som si urobil maturitu,“ povedal starosta a pokračoval. „Dnešná ruština mi ale dala poriadne zabrať. V tom strese som si nevedel spomenúť, ako sa povie tehla. Ešte zo základnej školy som si síce pamätal azbuku a základné slovíčka, no musel som sa poriadne učiť, aby som mohol ísť k maturite. Učil som sa len po robote, po nociach, lebo prácu za mňa nik neurobí a o rodinu sa tiež treba postarať."

Starosta študuje na Strednej združenej škole v Spišskej Novej Vsi už piaty rok. „Najprv si urobil trojročnú učňovku a k tomu si teraz robí maturitu. Študoval síce diaľkovo, ale bol študent ako každý iný, nič mu nebolo odpustené. Musel absolvovať odbornú prax, konzultácie a, samozrejme, skúšky. Nie všetky urobil na prvýkrát, ale zvládol to,“ prezradil riaditeľ spomínanej školy Vasiľ Kolesár (50).

Maturita pred šesťdesiatkou

Dana Šedivá, psychiatrička

V tomto veku, keď sa človek prinúti a začne sa učiť, tak maturitu urobí. Záleží to od motivácie. Máme ľudí vo veku 80 rokov, ktorí majú fantastickú pamäť. Vo vyššom veku si väčšina ľudí musí viackrát opakovať učivo, vštepovanie je pomalšie, pomalšie je rozpamätávanie. Pokiaľ je človek zdravý a priemerne inteligentný, tak by to mal zvládnuť.

Študovať treba celý život

Miron Zelina, pedagóg a psychológ

Je to pekné, ja by som to chválil, systém by mal byť otvorený na to, aby mu to umožnil. Nech ďalej pokračuje a študuje celý život, o tom je zmysel života, aby išiel dopredu.