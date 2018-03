Cez víkend sa výrazne ochladí: Kedy konečne príde jar?

Slovensko čaká veľmi výrazné ochladenie! Cez víkend začne na územie Slovenska prúdiť chladný arktický vzduch.

Meteorológovia očakávajú celodenné mrazy, pocit chladu bude ešte umocňovať silný severný vietor. Prečo je to tak? Aké počasie bude v nasledujúcich dňoch? Kedy sa definitívne oteplí?

Na začiatku týždňa sa zdalo, že zima je definitívne za nami. V sobotu sa však veľmi ochladí. „Poveternostná situácia sa bude podobať tomu, čo tu bolo na konci februára,” tvrdí Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Prílev studeného vzduchu spôsobí citeľné ochladenie a bude ho sprevádzať veľmi silný vietor.

Najmä v noci a ráno bude veľmi chladno. V druhej polovici budúceho týždňa sa počasie začne zlepšovať. Jar však tak skoro nepríde. „Teplota bude stúpať a môže dosiahnuť vyššiu hodnotu ako minulý víkend, lenže z času na čas sa to vráti naspäť,” dodáva Faško.

Na teplo si ešte počkáme

(Na otázky odpovedal klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ.)

Prečo sa ochladí?

Prienik studeného vzduchu bude podmienený polohou tlakovej výše nad Škandináviou a tlakovej níže, ktorá sa bude presúvať z Jadranu nad Ukrajinu. Medzi týmito útvarmi sa vytvorí priestor na to, aby sem prenikol studený vzduch z oblasti Ruska.

Dokedy to má trvať?

V prvej polovici týždňa budú nočné a ranné mrazy na celom Slovensku. Cez deň bude svietiť slnko. Dôležité je, že v utorok nastane jarná rovnodennosť. Slnko už bude dosť vysoko a deň už bude porovnateľne dlhý ako noc. Cez deň sa vzduch bude zohrievať.

Je tento marec iný ako predošlé?

Marec sa síce považuje za jarný mesiac, ale je to mesiac, keď u nás ešte môže byť zima, ale už môže byť aj príjemne jarný. Dôkazom je marec 2017, ktorý bol mimoriadne teplý. Ten tohtoročný taký nebude.

Kedy sa definitívne oteplí?

Jar je ročným obdobím, keď sa síce u nás otepľuje, ale vždy je to sprevádzané zvratmi. V marci sa určite teploty neustália.

Plodiny na poliach

Eva Sadovská, Slovenské farmárske družstvo

Problém by mohol nastať vtedy, ak by prišli opäť veľmi výrazné mrazy. Vtedy by ozimné plodiny mohli byť mrazom poškodené. Najhoršou možnosťou pre plodiny na poliach je silný holomráz v kombinácii so silným vetrom, trvajúcim niekoľko dní.

Budeme mať problém s tlakom

Etela Janeková, internistka

Zhoršenie zdravotného stavu môže nastať u ľudí, ktorí majú vysoký tlak, ochorenia srdca a ciev. Tí môžu mať pri takejto výraznej zmene atmosférického tlaku zmeny tlaku krvi. U nich môže dôjsť k výkyvom tlaku. Väčšinou aj smerom nadol. U tých, čo sú zdraví, väčšinou nastane zníženie krvného tlaku a pocítia to závratmi. Horšie sa môžu cítiť nielen starší ľudia.

Oblečte sa

Chrípkové ochorenia to neovplyvní, skôr hrozí prechladnutie. Ľudia sú zvyknutí, že je teplo, poodkladali si teplé oblečenie a myslia si, že chlad prekonajú. Pokles teplôt však má byť výrazný, preto treba vytiahnuť zimné oblečenie a obuv. A nepodceniť teplotnú zmenu.

Mrazy môžu doraziť to, čo zima začala

Katarína Kullová, Záhradné centrum Kulla

Zatiaľ našťastie nič také zásadné nekvitne. Fakt je ten, že teraz je vidieť na niektorých rastlinách, že sú omrznuté. Keby bolo pekne, mohlo by to vydržať a rastliny by sa s tým ľahšie vysporiadali. Po ďalších zmenách a mrazoch to môže dopadnúť horšie, ako sme čakali. Teraz po oteplení sa rastliny pripravili akoby na jar a ďalší mráz ich oslabí a môže poškodiť.

Predpoveď počasia

Štvrtok

Noc: 4 až -3 °C

Deň: 5 až 12 °C

Piatok

Noc: 6 až -1 °C

Deň: 3 až 10 °C

Sobota

Noc: 1 až -6 °C

Deň: -6 až 4 °C

Nedeľa

Noc: -5 až -15 °C

Deň: -8 až -1 °C

Pondelok

Noc: -7 až -17 °C

Deň: -7 až -1 °C