Bývalý brankár Kamil Čontofalský začal novú životnú kapitolu: TOTO by ste na neho nepovedali

Futbal už nie je jeho prioritou! Po tom, čo bývalý brankár reprezentácie Kamil Čontofalský (39) ukončil pred tromi rokmi kariéru, usadil sa v Prahe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jeho poslednou destináciou bol americký klub Tampa Bay Rowdies. Nastal čas začať novú životnú kapitolu. Košický rodák sa do nej vrhol, ako zvykol za loptou - odvážne a razantne.

Zelené trávniky vymenil za prácu s nehnuteľnosťami. Od minulého septembra je súčasťou tímu realitnej kancelárie, ktorá sa zameriava na predaj a prenájom luxusných nehnuteľností s vysokým štandardom.

„Predávam domy, pozemky. Musel som začať vytvárať hodnoty. Pribral ma k sebe kamarát. Čechoameričan. Je to pre mňa niečo nové. Celkom ma to chytilo. Rozhodne sa pri tom nenudím,“ odhalil Novému Času zdroj svojich momentálnych príjmov. Popýšiť sa môže čerstvým zárezom na pažbe. Tento mesiac sa mu podarilo sprostredkovať predaj vily s rozlohou 427 štvorcových metrov v srdci Jizerských hôr - v Janove nad Nisou.

Chce voziť golfistov

Ešte prekvapujúcejšie však je, že takmer dvojmetrového dlháňa s prezývkou Francúz pred časom opantalo lietanie. Až tak, že sa smelo pustil do kurzu pilota helikoptéry. Čoskoro ho čakajú záverečné skúšky.

„Teóriu, ktorej som sa bál najviac, mám úspešne za sebou. Obsahovala deväť skúšok. Ako na lietadlo. Chýba mi už len dolietať navigačné hodiny podľa výučby. Asi sto námorných míľ. Čaká ma pristátie v ťažkom teréne či rotácie. Naposledy som lietal len podľa prístrojov. So špeciálnymi okuliarmi, cez ktoré nevidieť von z helikoptéry. Všetko prebieha vo vzduchu. Vedľa sedí inštruktor. Zadá kurz a ja podľa neho letím.“

Začiatkom leta bude z Čontofalského licencovaný pilot. Otázku, na čo mu to bude, považuje už teraz za zodpovedanú. „Mám veľa kamarátov a známych. Podnikateľov, manažérov, golfistov, športovcov. Viacerí z nich by sa vraj radi presúvali na kratšie vzdialenosti práve helikoptérou. Je to rýchlejšie i komfortnejšie. Od leta by som ich mohol voziť. Po čase chcem získať preukaz pilota aj na väčší, štvormiestny typ vrtuľníka R44,“ naznačil otec troch dcér a jedného syna.

Začal ho baviť hokej

Aktívnemu futbalu už u 34-násobného slovenského reprezentanta, zdá sa, definitívne odzvonilo. „Mal som problémy s platničkou,“ priznáva Čontofalský. „Operácia nebola našťastie nutná. Teraz sa cítim fit. Naposledy som mal brankárske rukavice na sebe v zime na halovom turnaji v Trnave. S internacionálmi pražskej Slavie sme ho vyhrali. Viac ma začal baviť hokej. S partiou si dva- až trikrát do týždňa zahráme. Sme len takí hobiti. Občas sa medzi nami nájde skutočný hokejista. Ale brankár nie som,“ smeje sa.

Napriek tomu oči od futbalu neodtrhne. Domáce i zahraničné dianie sleduje. Príchod trénera Pavla Hapala do Sparty privítal. „Fandím mu. Chvíľu to však potrvá. Jeho taliansky predchodca Stramaccioni len táral. Od začiatku to bolo celé zle. Sparta je špecifická. Je v nej úplne iný tlak a myslenie. Majiteľ Daniel Křetínsky je miliardár. Berie to ako hobby. Chce si určovať podmienky a vstupovať do toho,“ myslí si Čontofalský.

ZASTÁVKY ČONTOFALSKÉHO

1997 - 1999: 1. FC Košice

1999 - 2003: Bohemians Praha

2003 - 2009: Zenit Petrohrad

2010: AEL Limassol

2011: FC Larissa

2011 - 2014: Slavia Praha

2014: Fort Lauderdale (USA)

2015: Tampa Bay (USA).