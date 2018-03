Zdrvený Matej Tóth o vražde Kuciaka († 27): Mohlo sa to stať aj mne!

Slovenský atlét Matej Tóth priznáva, že keby nebol dobrý v športe, mohol ho postihnúť podobný osud ako zosnulého Jána Kuciaka († 27).

Správa o smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnirovej pohla s celým Slovenskom. Situáciu v našej krajine samozrejme vnímajú aj profesionálni športovci, ktorí sa však verejných vyhlásení radšej štítia.

To ale neplatí v prípade Mateja Tótha, ktorý teraz otvorene prehovoril: „Najviac ma to zasiahlo ako ľudská tragédia. Nad súvislosťami som sa začal zamýšľať a uvedomovať si ich až neskôr,“ začal svoje rozprávanie pre denník SME.

"Prebleslo mi hlavou, že sa to mohlo stať ktorémukoľvek žurnalistovi. Dokonca sme študovali na jednej katedre, aj keď Ján o pár rokov neskôr. A potom si človek uvedomí, že ak by som nešportoval a bol taký šikovný ako Jano, tak sa to mohlo stať aj mne,“ nechal sa počuť Tóth, ktorý pochybuje o tom, že sa celá kauza spravodlivo vyšetrí, no jedným dychom dodáva:

„Na druhej strane sa mi nepáči, že niektorí opoziční poslanci zneužívajú nešťastie a tragédie iných vo svoj prospech."