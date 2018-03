Ďurica sa doliečuje na Slovensku: Mám dve zlomené rebrá!

Zostave tureckého Trabzonsporu chýbal v poslednom víťaznom zápase Ján Ďurica (36).

Skúsený obranca, ktorý vlani ukončil reprezentačnú kariéru, má totiž zlomené dve rebrá a od trénera dostal pár dní voľno. Tie sa aj s rodinou rozhodol stráviť doma na Slovensku. BRATISLAVA - Zostave tureckého Trabzonsporu chýbal v poslednom víťaznom zápase Ján Ďurica (36). Skúsený obranca, ktorý vlani ukončil reprezentačnú kariéru, má totiž zlomené dve rebrá a od trénera dostal pár dní voľno. Tie sa aj s rodinou rozhodol stráviť doma na Slovensku.

Odchovanec Dunajskej Stredy, ktorý už druhú sezónu oblieka dres Trabzonsporu utrpel bolestivé zranenie pred týždňom v ligovom stretnutí. „Stalo sa mi to v domácom zápase proti Besiktasu. Pri jednom hlavičkovom súboji mi hráč súpera Talisca vrazil lakťom do rebier,“ spomína na nepríjemný incident Ďurica. „Stretnutie som síce dohral, ale potom som mal veľké bolesti. Lekár na vyšetrení zistil, že mám dve zlomené rebrá. Našťastie však kosti ostali pri sebe, nebolo potrebné ich naprávať,“ pokračuje slovenský obranca. „Prvé dni som bol aj zafačovaný, teraz sa už cítim lepšie. Ešte však pár dní potrvá, kým sa to úplne zahojí.“

Ďurica sa momentálne nachádza aj partnerkou Magdou Šebestovou a dvojročnou dcérkou Ninkou na Slovensku. „Dostal som od trénera voľno, tak som si odskočil s rodinkou na chvíľku domov. Vybehneme na pár dní aj do Tatier,“ dodal Ďurica, ktorý sa musí hlásiť v tureckom klube až budúci týždeň.