Muž zastrelil svoju manželku († 31) pár mesiacov po svadbe: Potom spravil niečo prekvapivé

John P. Grazioli (44) bol manželom Amandy len päť mesiacov, keď proti nej obrátil zbraň v ich dome v americkej Pensylvánii.

John Amandu strelil zozadu do hlavy v ich spálni, píše web denníka Daily Mail. Čo je prekvapujúce, muž potom zamieril do kostola St. Peter Cathedral, kde sa k vražde priznal pred reverendom. "Bol trochu rozrušený a v podstate mi povedal, že zabil svoju ženu a teraz pôjde domov a spácha samovraždu,“ povedal reverend Michael Polinek pre Go Eerie. "Po chvíli som ho presvedčil, že pre jeho dobro a pre dobro jeho rodiny bude najlepšie, ak zavoláme políciu.“

Keďže mu o svojom čine nepovedal v spovednici, reverend policajtov skutočne zavolal a Johna priamo v kostole zadržali. V tom čase mal v kabáte vražednú zbraň. "Policajti prišli a v pokoji ho zatkli. John bol rozcítený a smutný, plakal,“ dodal.

Muž sa však nepriznal len reverendovi, vedľa tela Amandy nechal list, v ktorom sa k hroznému činu priznáva a ospravedlňuje sa zaň, a zavolal to tiež svojej exmanželke. Podľa koronera bola Amanda v čase, keď jej manžel zamieril do kostola, aby sa priznal, už niekoľko hodín mŕtva. Polícia motív vraždy zatiaľ nezverejnila. John pracoval ako finančný manažér a s predchádzajúcou ženou má dve deti.