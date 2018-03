Ignoruje miestny úrad v Petržalke sťažnosti od občanov? Vrak auta stojí pri kotolni neuveriteľných 5 rokov!

Ako v Kocúrkove!

S prosbou o pomoc sa nám do redakcie ozval čitateľ Rastislav. Ten si všimol, že na Osuského ulici v blízkosti zastávky Romanova sa nachádza opustené auto. Podľa jeho informácii sa tam vrak má nachádzať od roku 2013, kedy vozidlu skončila platnosť emisnej a technickej kontroly.

Zaujímavým je aj fakt, že opustené auto stojí dlhých 5 rokov v bezprostrednom kontakte s kotolňou. Z bezpečnostných dôvodov by malo byť parkovanie vozidiel v blízkosti plynových výhrevní, kotolní a výmenníkových staníc zakázané. „A toto vozidlo parkuje tesne pred vchodom do takéhoto zariadenia, čo doteraz nikto neriešil. Zadné sklo na tomto vozidle, drží len vďaka silnej lepiacej páske. Možno sa čaká až o toto vozidlo budú mať záujem tzv. zberači šrotu, vandali, alebo zlodeji. Ani niekoľko desiatok informácií, žiadostí a sťažností od občanov nikto na Miestnom úrade Bratislava 5 neakceptuje," sťažuje sa Rastislav.

Nový Čas sa obrátil na úrad v Petržalke: „Mestská časť Bratislava-Petržalka sa týmto vozidlom už dlhšie zaoberá. Na jeho odstránenie registrujeme jeden podnet. Po tom, čo sme zistili totožnosť a trvalé bydlisko vlastníka vozidla, sme mu poslali žiadosť o odstránenie vozidla. Tá sa vrátila nedoručená s poznámkou adresát neznámy. Vzhľadom na to oslovila mestská časť odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby sme preverili trvalý pobyt vlastníka vozidla. Ten ostal nezmenený. Na základe toho mestská časť pripravila opätovne žiadosť na odstránenie vozidla, ktorú sa na žiadosť mestskej časti pokúsi vlastníkovi vozidla do vlastných rúk doručiť mestská polícia. V prípade, že ani táto snaha nebude úspešná, mestská časť využije poslednú možnosť a tou je umiestnenie žiadosti o odstránenie vozidla s uloženou lehotou priamo na okno vozidla. Ak nebude ani napriek tomu vozidlo v lehote (majiteľ má na to až 60 dní) odstránené, odstráni vozidlo mestská časť," vysvetľuje postup Silvia Vnenková, vedúca Oddelenia komunikácie s verejnosťou.

Proces odstraňovania nepojazdných vozidiel je podľa Vnekovej z legislatívneho hľadiska časovo veľmi náročný. Napriek tomu sa v Petržalke vlani prostredníctvom zazmluvnenej odťahovej služby odstránilo z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel, o ktoré ich majitelia nejavili záujem. Z parkovísk zmizlo aj ďalších 64 vozidiel, ktoré odstránili samotní vlastníci po výzve MČ doručenej poštou alebo vylepenej na okne vozidla.