Kouč Bostonu má plnú hlavu starostí: Najbližšie zápasy sa musí zaobísť bez Cháru

Zdeno Chára (40) pre zranenie nedohral duel Bostonu na ľade Caroliny, v ktorom jeho tím triumfoval 6:4 vďaka skvelému obratu a piatim gólom v tretej tretine.

V nej už hosťom okrem Cháru chýbali pre zdravotné problémy aj Torey Krug a Jake DeBrusk. Chára utrpel v priebehu druhej dvadsaťminútovky zranenie v dolnej časti tela a svojmu tímu bude chýbať v nasledujúcich zápasoch.

"Pravdepodobne v dvoch nasledujúcich dueloch Zdeno nenastúpi. Stratili sme svojho najlepšieho obrancu, súperi proti nemu neradi hrajú. Musíme sa zomknúť ako tím a bojovať ešte viac, kým s nami nebude," citoval portál nhl.com trénera "medveďov" Brucea Cassidyho.

Slovenský obranca v tejto sezóne zatiaľ nevynechal ani jeden zápas. V drese Bostonu si prvý hetrik v NHL pripísal Čech David Pastrňák. "Vedeli sme, že to bude náročná úloha v tretej tretine sa pokúsť so zápasom niečo urobiť. Každý jeden náš hráč musel hrať lepšie, ako hráči súpera, pretože len tak sme mohli zápas otočiť vo svoj prospech a podarilo sa nám to," doplnil Cassidy.