Poradca premiéra Erik Tomáš o koaličnej kríze: Smer robí všetko pre to, aby vláda vydržala

Najsilnejšia vládna strana Smer-SD robí všetko, aby súčasná vláda vydržala. Ak sa to nepodarí a minú sa všetky možnosti, najférovejším riešením pre krajinu budú predčasné voľby.

Novinárom to povedal poslanec Smeru-SD a mediálny poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Erik Tomáš s tým, že jeho strana prípadnú úradnícku vládu považuje za "mačkopsa" bez legitimity. "Nebudem komentovať zákulisné rokovania. Môžem len potvrdiť, že Smer-SD vníma situáciu a je pripravený sa k nej postaviť zodpovedne. Za optimálne považujem prijať definitívne stanovisko ešte tento týždeň," povedal a doplnil, že delegácia Smeru-SD pôjde za prezidentom Andrejom Kiskom až potom.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál na otázku, čo si predstavuje pod rekonštrukciou vlády, odvetil, že rekonštrukcia kabinetu je, keď sa vymenia ministri. "A to pre nás neprichádza do úvahy. Buď budú predčasné voľby, alebo zvalíme vládu," zopakoval stanovisko bugárovcov.

Šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zdôraznil, že rokovania na úrovni koaličných lídrov stále prebiehajú. "Nebudem dopredu špekulovať ani fabulovať, čo je rekonštrukcia vlády. Pre nás je dôležité, že koalícia zatiaľ funguje. A my sa držíme nášho stanoviska, že kým je vláda funkčná, zotrvávame v nej," odkázal. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery Ficovi SNS nepodporí. "Viete si predstaviť, že by niekto povalil vlastnú vládu? Už sa to stalo, ale SNS vlastnú vládu nepovalí," dodal Bernaťák.