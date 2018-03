Gregorová je po búrlivom rozchode s Koptíkom pripravená na vzťah: Prekvapí vás, akého partnera si hľadá

Herečka Hana Gregorová (65) sa po hanbe, akej ju vystavil ohrdnutý milenec Ondřej Koptík (34), na istý čas stiahla do ústrania.

Ako píše Blesk.cz, teraz už však opäť vyráža do spoločnosti a rozdáva úsmevy. Pre magazín TopStar na Prime na párty v Prahe prezradila, že na láska nezanevrela a má aj predstavu o tom, ako by mal jej budúci muž vyzerať. ,,Chcela by som určite niekoho mladšieho,“ prekvapila po negatívnej skúsenosti s o 32 rokov mladším Koptíkom herečka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

,,Nikto nevie, aké to je, byť tri a pol roka sama po smrti tak úžasného manžela, akým bol Radek, na všetko, ťahať divadlo... Nie je to jednoduché, ale ja sa vždy zdvihnem z popoľa,“ povedala Gregorová odvážne pre TopStar. Už na Česko-Slovenskom plese sa vedľa istého mladšieho muža zvŕtala, podľa informácií Blesku má byť však zadaný.

Herečka tiež prezradila, že po odchode z Divadla Radka Brzobohatého má aj novú pracovnú príležitosť. ,,Moja kamarátka, s ktorou som spolupracovala dlhé roky, má divadelnú spoločnosť a pripravujeme divadelné predstavenie. Ona chcela, aby som u nej režírovala a hrala. To som myslela, že budem robiť, keď sa zbavím divadla, nestalo sa. Prišla táto šanca, tak sa teším,“ prezradila herečka.