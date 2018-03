Lisa bola uznávanou akademičkou († 36), skrývala však temné tajomstvo: To ju napokon dohnalo k smrti

Uznávaná odborníčka sa rozhodla dobrovoľne ukončiť svoj život! Všetko pre tajomstvo z dávnej minulosti.

Doktorka Lisa Procter († 36) bola uznávanou akademičkou. Prednášala na univerzite v Manchestri. No žena skrývala temné tajomstvo, s ktorým sa nevedela vyrovnať. A to sa jej napokon stalo osudným.

Britka zažila v mladosti na dovolenke v Španielsku brutálny útok. Zverila sa odborníkom, no nepomohlo to. Lisin problém prerástol do paranoje. „Bola hviezdou a uznávanou akademičkou. Mala však psychické problémy a už si párkrát ublížila. Počas dovolenky v Španielsku bola napadnutá za najhorších možných okolností. Na to, aby sa z toho spamätala, používala alkohol. Mala však pri sebe priateľov a rodinu, ktorí ju podporovali,“ cituje Daily Mirror zronenú matku Pamelu.

Lisa sa len pár mesiacov pred tragédiou presťahovala zo Sheffieldu do Manchestru. Tešila sa z nového bytu, v ktorom však napokon ukončila svoj život. „Bol som jedným z posledných, s ktorými hovorila. Zavolala mi v piatok ráno, o pol tretej. Znela akoby to nebola ona. Bola veľmi rozrušená a skákala mi do reči. Snažil som sa ju upokojiť, ale bola paranoidná. Povedala, že sa bojí ľudí, ktorí idú po nej. Prezradila mi, že vypila dve fľaše vína a vzala si pár tabletiek vália (antidepresívum, pozn. red.),“ opisuje posledný telefonát jej kamarát Henry Brunskill.

Potom sa Lisa obesila vo svojom byte. Pitva ukázala, že v jej tele bolo množstvo alkoholu. Detektív Lisinu smrť uzavrel ako samovraždu a vyhlásil, že okolo jej úmrtia nie sú podozrivé okolnosti. „Od roku 2005 trpela psychickými problémami a mala záznamy o depresívnej poruche. Hoci súhlasím s tým, že šlo o zámerný čin, jej zámery zostávajú nejasné. Vyjadrujem hlbokú sústrasť rodine a priateľom,“ uzavrela miestny koroner Timothy Brennand vo svojej správe.