Gáborík prerušil čiernu sériu, Chára zápas na ľade Caroliny nedohral

V siedmich utorkových zápasoch NHL hrali až šiesti Slováci. Bodoval iba Marián Gáborík, ktorý prispel k výhre gólom a asistenciou.

Gáborík tak prerušil desaťzápasovú sériu bez bodového zápisu, naposledy sa do štatistík zapísal pri svojom debute za "senátorov" 15. februára proti Buffalu.

Gáborík zaznamenal oba body pri presilových hrách, v 28. minúte zvýšil svojim deviatym presným zásahom v sezóne na 4:2 pre hostí. Od štartu tretej tretiny sa do bránky Tampy Bay postavil jeho krajan Peter Budaj, ktorého iba v pondelok povolali z farmy Syracuse Crunch v AHL do prvého tímu. Za nepriaznivého stavu 3:6 vystriedal Andreja Vasilievského a zo štyroch striel inkasoval raz. Bol to jeho prvý štart v NHL od 29. decembra.

Zdeno Chára pre zranenie nedohral duel Bostonu na ľade Caroliny, v ktorom jeho tím triumfoval 6:4 vďaka skvelému obratu a piatim gólom v tretej tretine. V nej už hosťom okrem Cháru chýbali pre zdravotné problémy aj Torey Krug a Jake DeBrusk. Podrobnosti o Chárovom zranení zatiaľ nie sú známe, ešte v aréne sa ale podľa zámorských médií podrobil RTG vyšetreniu. Slovenský obranca v tejto sezóne zatiaľ nevynechal ani jeden zápas. V drese Bostonu si prvý hetrik v NHL pripísal Čech David Pastrňák.

Winnipeg v zostave s Markom Daňom prehral na ľade Nashville 1:3. Edmonton s Andrejom Sekerom nestačil v kanadskom derby na Calgary 0:1, čisté konto s 28 zákrokmi zaznamenal brankár domácich Mike Smith. Richard Pánik si pripísal plusový bod a dve strely pri víťazstve Arizony nad Los Angeles 4:3 po nájazdoch.



Výsledky:

Carolina - Boston 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)

Góly: 23. Aho (Teräväinen, Faulk), 33. Teräväinen (Aho, Williams), 39. Williams (B. McGinn, E. Lindholm), 41. B. McGinn (E. Lindholm) - 20. Marchand (Pastrňák, Riley Nash), 51. Grzelczyk (Kuraly, Schaller), 51. Pastrňák (Marchand), 52. Heinen (Krejčí, Rick Nash), 57. Pastrňák (Grzelczyk, Marchand), 59. Pastrňák (K. Miller, Riley Nash).

Montreal - Dallas 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Góly: 17. Lehkonen (Galchenyuk, De La Rose), 29. Lehkonen (Drouin, Petry), 30. Gallagher (Drouin, Galchenyuk), 50. Ščerbak - 12. Faksa (Pateryn, Pitlick), 39. Jamie Benn (A. Radulov, Devin Shore).

Tampa Bay - Ottawa 4:7 (1:3, 2:3, 1:1)

Góly: 5. J.T. Miller (Kučerov, Stamkos), 23. J.T. Miller (Kučerov, Hedman), 37. J. T. Miller (Stamkos, Hedman), 53. McDonagh (Stamkos, Kučerov) - 8. Pääjärvi (Pyatt, Pageau), 11. Dzingel (GÁBORÍK, Ceci), 12. Pyatt (Ceci, Borowiecki), 28. GÁBORÍK (Dzingel, Burrows), 35. Hoffman (Burgdoerfer, Duchene), 39. E. Karlsson, 44. Hoffman (E. Karlsson, Duchene).

Nashville - Winnipeg 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Fiala (Josi, Turris), 9. Watson (Ellis), 9. Arvidsson (F. Forsberg) - 42. Connor (Wheeler, Laine).

Minnesota - Colorado 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Góly: 34. Koivu (Coyle) - 17. Compher (Warsofsky), 35. Zadorov (Comeau), 41. MacKinnon (Nemeth), 54. Compher (Girard, Andrighetto), 59. Jost (Barrie, Rantanen).

Calgary - Edmonton 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 26. J. Gaudreau (Monahan, Ferland).

Arizona - Los Angeles 4:3 pp a sn (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Keller (Stepan), 16. Cousins (Hjalmarsson), 31. Dvorak (Domi, Cousins), rozhodujúci sam. nájazd Goligoski - 31. Pearson (A. Kempe, Toffoli), 53. Carter (Doughty, Muzzin), 58. Carter (Doughty, D. Brown).